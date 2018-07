Niccolò Bettarini | Simona Ventura | ' La signora Morte ci ha dato uno schiaffo'

Niccolò Bettarini - sfogo di Simona Ventura su Instagram : 'La signora Morte con la falce insanguinata ci ha dato uno schiaffo' : Simona Ventura rompe il silenzio dopo l'aggressione al figlio Niccolò Bettarini e lo fa con un lungo sfogo su Instagram in cui ringrazia la vita, Dio, l'ex marito Stefano e la fidanzata del figlio ...

Niccolò Bettarini DOPO L'AGGRESSIONE/ Ultime notizie - mamma Simona Ventura : "La morte ci ha dato uno schiaffo" : NICCOLÒ BETTARINI a casa “Fortunato a essere vivo”. Ultime notizie, su Instagram pubblica il re della foresta, in risposta ai suoi aggressori. Intanto proseguono le indagini(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:42:00 GMT)

Niccolò Bettarini - le prime parole di mamma Simona Ventura : «Dio gli ha messo una mano sulla testa» : Simona Ventura può tirare un sospiro di sollievo. Niccolò è stato dimesso ieri dall'ospedale Niguarda di Milano e oggi mamma Simo ha avuto finalmente il tempo di rimettere...

Niccolò Bettarini lascia l'ospedale con la mamma Simona Ventura : Niccolò Bettarini lascia l'ospedale insieme alla mamma Simona Ventura dopo un controllo in seguito all'aggressione con 11 coltellate subita fuori alla discoteca Old Fashion di Milano...

Niccolò Bettarini lascia l'ospedale con la mamma Simona Ventura : Niccolò Bettarini lascia l' ospedale insieme alla mamma Simona Ventura dopo un controllo in seguito all' aggressione con 11 coltellate subita fuori alla discoteca Old Fashion di Milano per aver difeso ...

Niccolò Bettarini a casa : “Fortunato a essere vivo”/ Ultime notizie - il leone torna su Instagram : Niccolò Bettarini a casa “Fortunato a essere vivo”. Ultime notizie, su Instagram pubblica il re della foresta, in risposta ai suoi aggressori. Intanto proseguono le indagini(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 09:15:00 GMT)

Niccolò Bettarini - prima foto su Instagram dopo l'aggressione : «Ricordate sempre chi siete» : «Non sono mai stato bravo a raccontarmi. Ma, ora che sto migliorando, credo sia giusto e doveroso dire diverse cose». Niccolò Bettarini parla per la prima volta dopo...

Niccolò Bettarini - prima foto su Instagram dopo l'aggressione : 'Ricordate sempre chi siete' : 'Non sono mai stato bravo a raccontarmi. Ma, ora che sto migliorando, credo sia giusto e doveroso dire diverse cose'. Niccolò Bettarini parla per la prima volta dopo l'aggressione in cui ha rischiato ...

Niccolò Bettarini esce dall’ospedale - galleria fotografica : Niccolò Bettarini, primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è stato dimesso dall'ospedale di Niguarda dove era stato ricoverato dopo l'aggressione all'uscita di una discoteca a Milano

Niccolò Bettarini esce dall'ospedale : ad accompagnarlo mamma Simona : Sorridente e con il braccio destro ingessato, Niccolò Bettarini lascia l'ospedale Niguarda di Milano dove era stato ricoverato dopo l'aggressione davanti alla discoteca Old Fashion. A riportarlo a casa c'era la mamma Simona Ventura - LEGGI L'ARTICOLO

Niccolò Bettarini - la prima foto su Instagram dopo l'aggressione : «Ricordate sempre chi siete» : «Non sono mai stato bravo a raccontarmi. Ma, ora che sto migliorando, sento che sia giusto e doveroso dire diverse cose». Niccolò Bettarini parla per la prima volta dopo...

Niccolò Bettarini : sono fortunato - gli amici mi hanno salvato la vita : Roma, 6 lug., askanews, - 'sono un ragazzo fortunato e, mai come ora, sento veramente di esserlo'. sono le prime parole di Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini uscito ...

Niccolò Bettarini ha scritto un messaggio su Facebook : Niccolò Bettarini è tornato. Cinque giorni dopo l'aggressione con nove coltellate fuori da una discoteca di Milano, il figlio di Simona Ventura e del calciatore Stefano Bettarini ha affidato a ...

Niccolò Bettarini ha scritto un messaggio su Facebook : Niccolò Bettarini è tornato. Cinque giorni dopo l'aggressione con nove coltellate fuori da una discoteca di Milano, il figlio di Simona Ventura e del calciatore Stefano Bettarini ha affidato a Facebook un lungo post per ringraziare i familiari e chi lo ha soccorso e per assicurare che, se tornasse indietro, rifarebbe quello che ha fatto e che lo ha messo nei guai: aiutare un amico in difficoltà. “Non ...