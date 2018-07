Niccolò Bettarini | sfogo di Simona Ventura | ' La signora Morte con la falce insanguinata

Niccolò Bettarini lascia l'ospedale con la mamma Simona Ventura : Niccolò Bettarini lascia l'ospedale insieme alla mamma Simona Ventura dopo un controllo in seguito all'aggressione con 11 coltellate subita fuori alla discoteca Old Fashion di Milano...

