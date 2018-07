Niccolò Bettarini a casa | “Fortunato a essere vivo” Ultime notizie | il leone torna su

Niccolò Bettarini - prima foto su Instagram dopo l'aggressione : «Ricordate sempre chi siete» : «Non sono mai stato bravo a raccontarmi. Ma, ora che sto migliorando, credo sia giusto e doveroso dire diverse cose». Niccolò Bettarini parla per la prima volta dopo ...

