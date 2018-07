Nella notte c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà | nel set a

Bocelli - paura Nella notte : assalto alla villa di Forte dei Marmi mentre lui dorme : paura per il tenore Andrea Bocelli che stava trascorrendo la notte nella sua villa sul lungomare a Forte dei Marmi in Toscana. Alcuni rapinatori, infatti, hanno tentato di entrare in casa: sono solo ...

Mercato NBA - importanti novità Nella notte : tutti i free agent si stanno “sistemando” : Mercato NBA, succede di tutto nella lega più bella al mondo, da Carmelo Anthony a Parker, i veterani pian piano trovano una nuova casa Mercato NBA, la free agency prosegue dopo i botti iniziali con LeBron James e Cousins ad animare la scena. nella notte vi sono state altre importanti trattative che cambieranno anch’esse la geografia della lega. Parker ad esempio, ha lasciato i suoi amati Spurs in ricostruzione, per approdare a ...

Milano - va a fuoco una ditta di cosmetici : esplosioni e fiamme Nella notte : Vigili del fuoco al lavoro a Liscate con 21 equipaggi per spegnere il rogo, intossicato un pompiere

Juventus-Cristiano Ronaldo - bomba Nella notte : la ‘promessa’ al Real Madrid che sblocca l’affare [DETTAGLI e… ‘CONTROPARTITA’] : Juventus-Cristiano Ronaldo, si decide il futuro del fuoriclasse portoghese. Sono momenti caldissimi in casa bianconera, l’affare del secolo sta per andare in porto, solo alcune ore e poi CR7 diventerà con ogni probabilità un calciatore della Juventus. Ecco la ricostruzione delle ultime ore. Incontro Real Madrid-Mendes, ultimo disperato tentativo dei Blancos di convincere il portoghese al rinnovo, 30 milioni l’offerta (la stessa ...

Pesca miracolosa Nella tonnara ritrovata : quasi sei tonNellate di pesce in una notte : quasi sei tonnellate di pesce in una notte a Camogli, le reti erano state distrutte l’anno scorso da una barca pirata

Giorno e notte - 7 giorni su 7 : l'instancabile lavoro della "talpa" Nella tratta Ovest : La prima talpa è partita poco dopo le 12.30 dal Manufatto Ronchetto: un colosso di quasi 7 metri di diametro che scaverà Giorno e notte, sette giorni su sette, a una profondità media di 15 metri, realizzando circa 16 metri di galleria al Giorno. Obiettivo, realizzare le gallerie...

Vittoria - anziano vaga in strada Nella notte : aiutato da guardie giurate : anziano trovato ieri poco dopo la mezzanotte che camminava senza metà in contrada Alcerito. L'uomo è stato aiutato da una pattuglia di guardie giurate

Nella notte tromba d'aria nel Milanese - esonda il Seveso : Milano, 5 lug., askanews, - Danni e disagi per il maltempo a Milano e nell'hinterland. Nella notte tra mercoledì e giovedì una violenta tromba d'aria ha scoperchiato alcune abitazioni Nella zona di ...

Schianto Nella notte sulla statale 16 - morta 40enne - lascia due figli : Chieti - E' deceduta nella notte nell'ospedale civile di Chieti una donna di 40 anni di Vasto che ieri sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla statale 16 Adriatica in località Pagliarelli. La vittima, Cinzia Verna, viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si stava recando al lavoro alla Sevel quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a fermare la sua corsa contro il guardrail, che si è conficcato ...

Maltempo Nella notte - esonda il fiume : interi quartieri sommersi dalle acque : interi quartieri di Milano si sono risvegliati questa mattina sommersi dall'acqua dopo che il fiume Seveso è esondato nella notte tra mercoledì e giovedì dopo il violento temporale che si è abbattuto sulla zona. ...

Pozzo d’Adda. Tromba d’aria Nella notte : danni e disagi : Il maltempo ha colpito nella notte il Milanese. Una Tromba d’aria si è abbattuta a Pozzo d’Adda scoperchiando una palazzina

Sparatoria fuori dal bar : un fermo Nella notte per tentato omicidio : SAN VITO DEI NORMANNI - Cinque colpi di pistola esplosi in sequenza contro un uomo che era fuori da un bar, a San Vito dei Normanni, poi la fuga nel tentativo di sottrarsi all'arresto: Francesco ...

Nantes - la polizia uccide giovane durante un controllo - scontri Nella notte. Belloubet lancia un appello alla calma : Un giovane ucciso durante un controllo di polizia e a Nantes scoppia la rivolta. Un ventenne pregiudicato è stato fermato nella notte perché sospettato di far parte di un gruppo di trafficanti di droga. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per la partecipazione a rapine commesse da bande organizzate e per traffico di stupefacenti. Contro di lui era già stato spiccato un mandato di cattura. Fermato nella notte fra il 3 e il 4 luglio, ...