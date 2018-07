Nba | Parker lascia gli Spurs per Charlotte

Basket Nba - Tony Parker si accasa agli Charlotte Hornets : fine di un’era agli Spurs durata 17 anni. Quale futuro per Carmelo Anthony? : Volge al termine uno dei legami più noti della NBA moderna. Dopo 17 anni e 4 anelli ai San Antonio Spurs, Tony Parker decide di chiudere quel capitolo della sua carriera, per aprirne un altro, presumibilmente l’ultimo, a Charlotte, con gli Hornets. Il play franco-belga, secondo Adrian Wojnarowski della ESPN, firmerà un biennale da 10 milioni di dollari per andare in North Carolina. L’ultimo della generazione migliore degli Spurs ...