Navi da guerra americane sono passate attraverso lo stretto di Taiwan

Il rapporto choc sull'Ufo in California : così pedinava Navi da guerra degli Stati Uniti : Emergono nuovi dettagli sul presunto Oggetto volante non identificato intercettato 14 anni fa al largo della costa della California. L"emittente televisiva KLAS di Las Vegas, affiliata della CBS, ha ottenuto una copia di un presunto rapporto del 2009 "preparato da e per i militari che dettaglia le interazioni multiple avvenute con sistemi AAV, Anomalous Aerial Vehicle per diversi giorni nel novembre del 2004". Lo scorso dicembre il New York ...