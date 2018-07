Napoli | il campione paraolimpico | ' Liberate i marciapiedi' - Video

Fernando Alonso vince 24 Ore di Le Mans : al 2 volte campione della Formula 1 manca solo IndiaNapolis : Fernando Alonso ha vinto per la prima volta in carriera la 24 Ore di Le Mans , storica prova del Campionato Mondiale Endurance sul circuito francese. Il pilota spagnolo, due volte campione del Mondo di F1 , si è imposto a bordo di una Toyota in compagnia del giapponese Kazuki Nakajima e dello svizzero Sébastien Buemi. Per Alonso era la prima partecipazione in assoluto alla 24 Ore di Le Mans.

Cies - Napoli campione d’Italia secondo classifica football observatory : Il Cies football observatory (Centro studi sul calcio europeo) ha elaborato una classifica virtuale dei cinque principali campionati europei (Serie A, Liga, Premier League, Bundes Liga e Ligue 1) sulla base di un indice di produzione. Quest’ultimo ha tenuto conto (dati InStat) di tre parametri: tiri concessi o fatti dall’area di rigore e possesso palla. Rispetto alla reale graduatoria finale, in Italia la classifica appare ...

Maradona - Amazon annuncia una serie sul campione del Napoli : Diego Armando Maradona sarà il protagonista di una docuserie che sarà distribuita da Amazon Prime Video in tutti i 200 paesi in cui il servizio è presente e quindi anche in Italia.La serie racconterà la controversa vita di Maradona, un calciatore ancora oggi considerato un mito a Napoli e non solo, amato in tutto il mondo, ma anche un uomo complicato, tormentato, famoso anche per la sua vita fuori dal campo.prosegui la letturaMaradona, ...

Juve campione d’Italia - Barzagli : “meritavamo lo Scudetto come il Napoli” : “Entreremo nella storia. E’ stata un’altra annata eccezionale e oggi non era facile perché venivamo dalla vittoria della Coppa Italia e potevamo avere qualche distrazione. Abbiamo sofferto come tutto l’anno ma siamo stati grandi. Ci meritiamo la vittoria e ora festeggeremo questa grande impresa, siamo felici per tutti i tifosi”. Così il difensore della Juve Andrea Barzagli dopo la conquista del titolo. “Lo ...

La Juventus è campione d’Italia - basta un pareggio contro la Roma : il Napoli incanta anche contro la Samp - la squadra di Sarri dà spettacolo fino alla fine [FOTO] : 1/25 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Scudetto - il Napoli molla la presa : 2-2 col Toro - Juve quasi campione : Il Napoli pareggia 2-2 con il Torino e la corsa Scudetto si chiude in maniera definitiva con la Juve in testa con sei punti di vantaggio (titolo non ancora ufficializzato solo per una questione...

La festa del San Paolo per il Napoli in lacrime - i fischi di Torino per la Juve Campione : quando nel calcio il risultato è l’ultima cosa che conta : Nel calcio, non sempre il risultato è l’unica cosa che conta. Anzi. A volte è addirittura l’ultima. E’ il caso di questo finale di Campionato, una serie A che si conclude con un grande paradosso: i mugugni dei tifosi della squadra Campione d’Italia e la festa della seconda classificata. Ma neanche noi ce la sentiamo di chiamarli “sconfitti”, perchè questo Napoli ha fatto davvero un grande miracolo trascinando ...