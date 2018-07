Napoli | De Laurentiis a Capri con Ancelotti

Di Maria al Napoli/ Ultime notizie - Sconcerti boccia il possibile colpo a sorpresa di De Laurentiis : Di Maria al Napoli, Ultime notizie: colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis per rispondere alla Juventus pronta ad acquistare Cristiano Ronaldo? Il calcio italiano pronto alla svolta.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:01:00 GMT)

Calciomercato - il Napoli risponde alla Juventus : De Laurentiis piazza il colpo Di Maria : Con il probabilissimo arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, il Napoli di De Laurentiis hanno piazzato un colpo di mercato sensazionale. Con un blitz proprio in questi minuti i partenopei hanno piazzato il colpo Angel Di Maria dal Psg. Ad ora non sono noti nè le cifre dell’affare e nè il compenso al forte argentino. Di Maria, 30 anni, forte talento ed ex Real Madrid, è reduce dal Mondiale deludente dell’Argentina di ...

FABIAN RUIZ AL Napoli/ Ufficiale - è il terzo acquisto più costoso dell'era De Laurentiis : FABIAN RUIZ al NAPOLI: è Ufficiale la firma sul contratto che lega il centrocampista spagnolo ai partenopei, che hanno pagato al Betis i 30 milioni previsti dalla clausola rescissoria(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:16:00 GMT)

De Laurentiis 'conferma' - Napoli su Benzema : "Ancelotti vuole un 31enne per la Champions..." : Non è la prima volta che Aurelio De Laurentiis getta l'amo; a La Repubblica il presidente del Napoli svela una confidenza di Carlo Ancelotti: "Mi ha detto di prendere un giocatore d'esperienza di 31 anni"...

Napoli scatenato! 3 colpi in arrivo - un rinnovo e la rivelazione di De Laurentiis : “ecco chi vuole Ancelotti” : De Laurentiis pronto a scatenarsi sul mercato, il patron del Napoli ha piazzato i primi colpi ma non è certo finita qui… Il Napoli vuole a tutti i costi accorciare ancor di più il gap dalla Juventus, effettuando possibilmente anche il sorpasso in chiave scudetto. Per raggiungere tale obiettivo, la società del patron De Laurentiis si sta muovendo attentamente sul mercato. Le ultime notizie che arrivano da Napoli sono concitate, ma ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti ha chiesto un 31enne” : Napoli, DE Laurentiis- Un nuovo mister X in casa Napoli? Aurelio De Laurentiis, sulle pagine di “Repubblica“, ha svelato un piccolo retroscena di mercato sul possibile nuovo acquisto da parte del Napoli. Un retroscena guidato da Carlo Ancelotti. “DOBBIAMO PRENDERE UN 31ENNE…” Il presidente partenopeo ha così commentato: “Carlo mi ha detto che per essere competitivi in Champions un trentunenne lo dobbiamo ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti ha chiesto un 31enne” : Napoli, DE Laurentiis- Un nuovo mister X in casa Napoli? Aurelio De Laurentiis, sulle pagine di “Repubblica“, ha svelato un piccolo retroscena di mercato sul possibile nuovo acquisto da parte del Napoli. Un retroscena guidato da Carlo Ancelotti. “DOBBIAMO PRENDERE UN 31ENNE…” Il presidente partenopeo ha così commentato: “Carlo mi ha detto che per essere competitivi in Champions un trentunenne lo dobbiamo ...

Napoli - De Laurentiis su Meret ma 35 milioni sono tanti : La strada che porta ad Alex Meret resta sempre leggermente in salita. Areola a parte. De Laurentiis ha in testa da tempo il giovane portiere di proprietà dell'Udinese e non vuole farselo scappare. Ha ...

Stadio-Napoli Calcio : Borriello tranquillizza il presidente De Laurentiis - : Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha parlato proprio della situazione relativa allo stadio dicendo: " Nell'ultima riunione mi è sembrato che De Laurentiis volesse ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : idee chiare - canzonette e priorità : E' tornato a parlare il presidente De Laurentiis e il discorso non poteva che cadere sul mercato del Napoli e delle sue strategie. Va detta la verità: mai abbiamo visto De Laurentiis in difficoltà. E ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : “Hamsik costa 30 milioni” : “Per Hamsik io volevo 35 milioni, io ho risposto che al massimo posso scendere da 35 a 30 ma se non me li portano entro lunedì diventano 40”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando le trattative con i club cinesi per Marek Hamsik. “Ne avevo chiesti 35 di milioni per Hamsik – ha detto De Laurentiis – non so perché tutti dicono trenta. Me ne hanno offerti 15, anzi mi hanno proposto un ...

Napoli - De Laurentiis : 'Per il portiere non solo Areola - in corsa Meret e altri' : 'Areola? Io lo metto sul piatto della bilancia insieme a Meret ed altri portieri. Vedremo'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando delle trattative del Napoli per ...

Napoli - De Laurentiis : 'Areola? Ho anche altri tre nomi. Sarri al Chelsea - siete sicuri?' : ROMA - Il presidente De Laurentiis voleva parlare solo dello stadio al termine del vertice in Prefettura sul San Paolo, ma alla fine si è lasciato andare e ha dato qualche indicazione importante sul ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Hamsik? Voglio 30 milioni entro lunedì' : A tutto De Laurentiis. Il patron del Napoli esce dall'incontro per lo stadio San Paolo - avvenuto in prefettura con il sindaco De Magistris - e dice tutto: da Fabian Ruiz a Marek Hamsik, passando per ...