Napoli | attesa troppo lunga alle fermate | autista Anm minacciato e aggredito

Napoli - organici ospedalieri all'osso : attesa record per gli interventi : 'Vorrei ma non posso perché siamo ridotti all'osso '. Torna a risuonare, tra dirigenti medici, corsie ospedaliere e direzioni sanitarie, lo slogan coniato a dicembre dai camici bianchi che denunciarono ...

Napoli -Ancelotti - attesa solo l’ufficialità : biennale con opzione sul terzo : Napoli-Ancelotti - Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico emiliano ha accettato l’offerta partenopea e vestirà azzurro per i prossimi due anni. Contratto biennale con opzione sul terzo . Il tecnico, dopo un lungo summit, ha detto sì. Il Napoli potrebbe annunciare il suo nuovo allenatore già in serata con il solito tweet di […] L'articolo Napoli-Ancelotti , attesa solo l’ufficialità: biennale con opzione ...

Napoli - attesa per il vertice De Laurentiis-Sarri : Sarri o Ancelotti ? I tifosi del Napoli sfogliano la margherita in attesa che si definisca una volta e per tutte la questione allenatore. Tutti sperano nella riconferma del tecnico attualmente in ...