NAINGGOLAN | INCIDENTE E FERRARI DISTRUTTA | COME STA? Ultime notizie | social all' attacco

Incidente a NAINGGOLAN sull'A1 : Incidente stradale questopomeriggio, sulla A1 vicino al casello di Arezzo, per ilcalciatore belga dell'Inter Radja Nainggolan, che viaggiava abordo di una Ferrari GtC 4 Lusso, guidata da un'altra ...

NAINGGOLAN illeso in incidente su A1 : ANSA, - AREZZO, 6 LUG - incidente stradale questo pomeriggio, sulla A1 vicino al casello di Arezzo, per il calciatore belga dell'Inter Radja Nainggolan, che viaggiava a bordo di una Ferrari GtC 4 ...

Inter - paura per NAINGGOLAN : incidente in autostrada con la Ferrari - nessuna ferita : ROMA - Tanto spavento, ma per fortuna nessun danno fisico per Radja Nainggolan, protagonista nel pomeriggio di un incidente stradale sull'autostrada A1, in Toscana, al volante della sua Ferrari GtC 4 ...

NAINGGOLAN illeso in incidente su A1 : ANSA, - AREZZO, 6 LUG - incidente stradale questo pomeriggio, sulla A1 vicino al casello di Arezzo, per il calciatore belga dell'Inter Radja Nainggolan, che viaggiava a bordo di una Ferrari GtC 4 ...

Inter - NAINGGOLAN fa un incidente con la Ferrari : danni per 50.000 euro : Radja Nainggolan è stato protagonista di un incidente stradale sull'autostrada A1 mentre era a bordo della sua Ferrari GtC 4 Lusso nel viaggio da Roma a Milano, dove lunedì comincerà il ritiro. ILLESO ...

Inter - incidente stradale per NAINGGOLAN : il belga esce illeso : Il ritiro dell'Inter partirà ufficialmente lunedì 9 luglio ad Appiano Gentile e ai nastri di partenza ci saranno anche i cinque nuovi acquisti confezionati da Piero Ausilio. Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah, Lautaro Martinez, Matteo Politano e Radja Nainggolan, infatti, saranno i volti nuovi in casa nerazzurra in attesa di vedere da qui al 18 agosto chi arriverà ancora alla corte del tecnico di Certaldo dato che arriveranno almeno altri tre o ...

NAINGGOLAN - INCIDENTE IN FERRARI : AUTO DISTRUTTA - COME STA?/ Ultime notizie Inter : schianto contro guardrail : Radja NAINGGOLAN, INCIDENTE in AUTOstrada: FERRARI DISTRUTTA. Ultime notizie, disavventura per il nuovo centrocampista dell'Inter: ecco COME sta il belga(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:24:00 GMT)

Inter - NAINGGOLAN esce illeso da un incidente in Ferrari : TORINO - Momenti di grande paura oggi per Radja Nainggolan nei pressi di Arezzo. Dopo aver bucato una gomma, il neoacquisto dell'Inter si è schiantato contro il guard rail rovinando la fiancata e la ...

Incidente NAINGGOLAN - paura per il calciatore dell’Inter : le ultime sulle condizioni del belga : Incidente Nainggolan – L’Inter ha piazzato il colpo Nainggolan, l’ex Roma si candida ad essere grande protagonista con la maglia nerazzurra ma nelle ultime ore grande paura. Il neo calciatore nerazzurro è stato vittima di un Incidente stradale con la sua Ferrari GtC 4 Lusso, distrutta nell’impatto con il guardrail. Secondo alcune indiscrezioni riportante nelle ultime ore una gomma dell’auto di Raja sarebbe esplosa in ...

Paura per NAINGGOLAN : incidente d’auto - Ferrari distrutta : Raja Nainggolan nel pomeriggio è stato vittima di un incidente stradale con la sua Ferrari, Paura per il neo calciatore dell’Inter Paura per Nainggolan nel pomeriggio. Il neo calciatore dell’Inter è stato vittima di un incidente stradale con la sua Ferrari GtC 4 Lusso di colore nero, distrutta nell’impatto con il guardrail. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, una gomma dell’auto di Raja sarebbe esplosa in ...