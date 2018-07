Motogp | Team Sic Yamaha | Scott Redding per il 2019 si candida sui social

Motogp - la nuova squadra satellite Yamaha è il SIC Racing Team : TORINO - Ora è ufficiale la Yamaha ha un nuovo Team satellite: si tratta del SIC, Sepang International Circuit, Racing Team. La struttura con capitali malesi, che avrà come main sponsor il colosso ...

Motogp – Squadra satellite Yamaha : è quasi fatta col SIC Racing Team - l’annuncio da Iwata : Arriva la comunicazione Yamaha: la Squadra di Iwata fornirà due M1 alla nuova Squadra del Sepang International Circuit La nuova Squadra satellite Yamaha sta prendendo forma. Dopo l’annunci del Sepang International Circuit, che ha rilevato gli slot dell’Angel Nieto Team, arriva l’importantissima comunicazione del Team di Iwata: la Yamaha ha infatti confermato di aver firmato un contratto con la struttura malese, secondo il ...

Motogp – Squadra satellite Yamaha : l’Angel Nieto Team esce allo scoperto - c’è il primo annuncio ufficiale : Il cerchio sta per chiudersi: il primo annuncio ufficiale sul possibile nuovo Team satellite Yamaha Negli ultimi giorni la Yamaha e la sua Squadra satellite sono l’argomento più chiacchierato nel paddock della MotoGp. Tutto sta piano piano prendendo forma: ieri Dani Pedrosa ha annunciato che al Sachsenring comunicherà ufficialmente il suo futuro, mentre oggi arriva un’altra importante notizia che fa pensare che il cerco si stia ...

Motogp – Iannone severo col team dopo Assen : “si lavora bene - ma io non sono ingegnere! Devono risolvere il problema” : Il duro sfogo di Andrea Iannone al termine del Gp d’Olanda: le parole del campione di Vasto sui problemi Suzuki dopo l’undicesimo posto di oggi ad Assen Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello ...

Motogp – Vinales e le modifiche sbagliate ad Assen : “ho lavorato bene - spero che il team mi dia l’arma per lottare” : Maverick Vinales sesto in griglia di partenza al Gp d’Olanda: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha al termine delle qualifiche di Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato ...

Motogp – Marquez pronto per Assen - lo spagnolo crede nel suo team : “siamo bravi e andiamo bene su tutti i circuiti” : Marc Marquez in conferenza stampa ad Assen: le sensazioni dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp d’Olanda La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime sessioni di prove libere. / AFP ...

Motogp - i dubbi di Pedrosa 'Non so se smettere o continuare in un altro team' : Messa così, sembra l'atleta di Sabadell - 32 anni, 3 vlte campione del mondo , 2 in 250 cc, una con la 125 cc, , 54 vittorie nel motomondiale di cui 31 con la MotoGp, quest'anno solo un 5° posto a ...

