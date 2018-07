Motocross | GP Asia 2018 MXGP | Jeffrey Herlings conquista la vittoria nella Qualifying

oasport

: Quando, dove e come fare per non perdervi il GP d'Asia!?? - Moto_it : Quando, dove e come fare per non perdervi il GP d'Asia!?? - vbikestore : - fmimolise : MX 2018, il GP d'Asia. News e orari TV: Ad una settimana dallo stratosferico scontro tra i due protagonisti della s… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Non arrivano buone notizie per Antonio CairoliRace del GP d’, tredicesima prova del Mondialedi, sul tracciato di Semarang, Central Java (Indonesia). Il centauro della KTM, campione del mondo in carica,prova odierna che ha definito l’ordine di ingresso al cancello di partenza delle due gare programmate domani, non è andato il quinto posto, distante 24″354 dal vincitore. L’olandese, compagno di marca di Cairoli, nonostante le sue condizioni non siano delle migliori in conseguenza dell’incidente in allenamento che gli ha procurato la frattura della clavicola e lo ha costretto a saltare il round di Ottobiano, si è imposto quest’oggi, dominando la scena davanti all’iridato del 2016, sulla Honda, Tim Gajser, distante 4″011 e allo svizzero di casa Yamaha Jeremy Seewer, a 4″592, ...