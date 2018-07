Motocross | a che ora gareggia Tony Cairoli? Appuntamento mattutino per il Gp d’Asia

Motocross - GP Indonesia MXGP 2018 : Tony Cairoli stellare - che vittoria in gara-1! Demolito Herlings - -9 nel Mondiale : Tony Cairoli è stato letteralmente strepitoso e ha dominato la gara-1 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha vinto dopo un assolo esorbitante, un volo eccezionale che non ha conosciuto rivali e che si è concluso con addirittura venti secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings. Il nove volte Campione del Mondo ha surclassato il suo rivale per la corsa verso il titolo iridato e si è portato a soli nove punti di ...

Motocross - GP Indonesia 2018 : a che ora corre Tony Cairoli? Programma - orari e come vederlo in tv e streaming : Oggi (1° luglio) andrà in scena sul tracciato di Pangkal Pinang (Indonesia) il dodicesimo round stagionale del Mondiale 2018 di Motocross. Nella classe MXGP Antonio Cairoli va a caccia del suo rivale Jeffrey Herlings, nuovamente in sella alla sua KTM e in evidenza nel corso della Qualifying Race. Olandese vincitore della prova del sabato proprio davanti al siciliano che, usufruendo dell’infortunio in allenamento di Herlings ha saputo ...

Motocross - GP Ottobiano MXGP 2018 : Antonio Cairoli - che doppietta! Il siciliano riapre il Mondiale : Antonio Cairoli non sbaglia e sfrutta nel migliore dei modi l’assenza per infortunio dell’olandese Jeffrey Herlings, conquistando il successo anche di gara-2 ad Ottobiano (Italia) e bissando la vittoria della prima manche. 50 punti importanti che consentono al centauro siciliano di avvicinarsi in modo significativo alla vetta occupata dall’orange. Sono dodici, infatti, le lunghezze che separano l’asso di Patti da ...

Motocross - GP Ottobiano 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Il programma e come vederlo in tv : Oggi domenica 17 giugno si corre il GP di Ottobiano 2018, tappa del Mondiale MXGP Motocross. Sul circuito lombardo, Tony Cairoli ha un’occasione unica per riaprire i conti: Jeffrey Herlings, leader della classifica, non sarà infatti al via a causa dell’infortunio patito in allenamento, e dunque il siciliano può provare a ridurre il distacco. Il Campione del Mondo accusa 62 punti di ritardo dal giovane rivale olandese, servirebbe una ...

Motocross - GP Francia 2018 MXGP : Herlings vince in rimonta anche gara-2 - Cairoli è secondo - sorprende Monticelli (10°) : Jeffrey Herlings non è umano! L’olandese della KTM conquista anche gara-2 del GP di Francia, a Saint Jean d’Angely, decimo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP, e dimostra di essere il più forte anche in quest’occasione. Nonostante un avvio poco felice, l’olandese, con la tabella rossa, non si è lasciato influenzare più di tanto ed ha superato avversari su avversari, fino a trionfare: quarta doppietta consecutiva per ...

Motocross - GP Francia 2018 : a che ora corre Tony Cairoli? Il programma di domenica 10 giugno e come vederlo in tv : domenica 10 giugno si correrà il GP di Francia 2018, tappa valida per il Mondiale MXGP Motocross. Si torna subito in pista, il terreno solido di Saint Jean d’Angely sarà teatro di una nuova battaglia tra Tony Cairoli e Jeffrey Herlings. Il Campione del Mondo deve rimontare 54 punti in classifica dal belga che sta dominando questa prima parte di stagione e continua a vincere. C’è bisogno di una pronta reazione da parte del siciliano ...

Motocross - Mondiale 2018 : Jeffrey Herlings fa doppietta anche in Gran Bretagna e ora scappa in classifica generale : Chi può fermare Jeffrey Herlings? Al momento, si può dire tranquillamente: nessuno. L’olandese della KTM, infatti, sembra non avere rivali in questo inizio di stagione 2018 della MXGP. C’è poco da girarci attorno, soprattutto dopo quanto visto nel Gran Premio di Gran Bretagna di ieri. Per il giovane talento classe 1994 è arrivata l’ennesima doppietta di questo suo incredibile campionato, nel quale sta letteralmente piegando la ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Teutschenthal : Jeffrey Herlings continua a dominare la scena in questo Mondiale 2018 MXGP. Quinta doppietta stagionale per l’Olandese volante, in sella alla KTM, ed una dimostrazione di forza notevolissima. Ora il vantaggio sul nostro Antonio Cairoli (6° e 5° nelle due manche) è salito a 38 punti e per il siciliano c’è l’evidenza di dover lottare contro un avversario in grande forma fisica e mentale, devastante su ogni tipologia di terreno. ...

Motocross - GP Germania 2018 : Jeffrey Herlings trionfa anche in gara-2. Antonio Cairoli chiude in quinta posizione : Jeffrey Herlings concede il bis e fa sua anche la seconda manche del GP di Germania 2018, ottava prova del Mondiale di MXGP. L’olandese della KTM si è aggiudicato anche gara-2, dopo il trionfo della run1, precedendo nettamente lo sloveno Tim Gajser (Honda) di 28″620 ed il francese Gautier Paulin (Honda) di 32″863. quinta piazza per un Antonio Cairoli mai veloce come il suo compagno di marca ed in sofferenza fin dalle prime ...

LIVE Motocross - GP Germania MXGP 2018 in DIRETTA : Herlings domina anche gara-2. Cairoli chiude in quinta posizione : Tutto pronto a Teuschenthal per il Gran Premio di Germania della MXGP. Sul 1540 metri del tracciato tedesco vivremo le due manche che, con molta probabilità riproporranno l’eterna sfida tra il leader della classifica generale, Jeffrey Herlings, ed il nostro Tony Cairoli. I due contendenti sono divisi da 29 (quindi ormai più di una gara) e per il nostro portacolori è tempo di porre fine al dominio del giovane rivale olandese. L’inizio ...

Motocross - GP Germania 2018 : Jeffrey Herlings domina a Teutschenthal in gara-1. Opaco sesto posto per Antonio Cairoli : E’ inarrestabile Jeffrey Herlings, in sella alla KTM, nel Mondiale 2018 di MxGP. In gara-1, a Teutschenthal (Germania), l’olandese ha portato a casa l’undicesima vittoria di manche delle quindici disputate, nell’ottavo round iridato. Un successo mai in discussione, confermando quanto già era emerso nel corso della Qualifying Race di ieri. Alle spalle dell’Olandese volante, un ottimo Tim Gajser che, in sella alla ...

