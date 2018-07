: E ancora morti di lavoro Lamezia, morto operaio caduto da impalcatura - REAZIONI - ZitelleArturo : E ancora morti di lavoro Lamezia, morto operaio caduto da impalcatura - REAZIONI - newzit : Lamezia Terme. Incidente sul lavoro, solidarietà della Cisl alla famiglia dell’operaio morto -

Non ce l'ha fatta l'giovedì scorso da un'sulla quale stava lavorando, a Lamezia Terme. E'nell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Franco Muraca, 56 anni, era precipitato dall'in un cantiere allestito per lavori di ristrutturazione di un'abitazione. Soccorso era stato trasportato nell'ospedale di Lamezia Terme da dove poi era stato trasferito nel nosocomio di Catanzaro. Ancora da accertare le cause dell'incidente, sulle quali indagano i carabinieri.(Di sabato 7 luglio 2018)