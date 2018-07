Monica Bellucci | «Mi vedreste con un ragazzo di 20 anni?»

Da Monica Bellucci a Brad Pitt e Paul McCartney : i divi del cinema e della musica come non li avete mai visti Foto : Da Monica Bellucci a Brad Pitt e Paul McCartney: i divi del cinema e della musica come non li avete mai visti , Da Velvetcoke Instagram,

Monica Bellucci torna a sfilare per Dolce & Gabbana dopo 26 anni : Monica Bellucci è apparsa sulla passerella d'alta moda di Dolce & Gabbana lasciando tutto il pubblico con il fiato sospeso. La bellissima attrice cinquantaquattrenne ha fatto da modella d'eccezione aprendo la sfilata della collezione maschile per la prossima stagione estiva. "L'ultima sfilata di Monica risale al 1992 - ha raccontato lo stilista Stefano Gabbana - Come siamo riusciti a convincerla? E' bastata una telefonata". Gli spettatori ...

Il Miracolo : Monica Bellucci è la Madonna : Il Miracolo - Monica Bellucci Il sangue che sgorga dagli occhi della Madonna piangente è quello di un uomo senza scrupoli, e in tanti si domandano ancora se ci sia una spiegazione scientifica dietro quel fenomeno sconcertante: la trama de Il Miracolo, la serie di Niccolò Ammaniti in onda su Sky Atlantic, si è fatta fitta, forse anche troppo, e si prepara al gran finale, in onda domani sera in prime time. Un finale che potrà contare su una guest ...

