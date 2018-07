Moni Ovadia al 5 Terre art fest con Odissea un racconto

A Moni Ovadia non piace Roger Moore - su tutto il resto siamo perdutamente in sintonia : Che tempi! Getto il mio sguardo nel futuro dell’Italia e mi vengono i brividi, l’ipotesi di un trentennio leghista mi azzera la saliva, mi fa tremare, non di paura ma di orrore. In questi frangenti bisogna attaccarsi a qualcosa o a qualcuno, come dei naufraghi che non vogliono annegare, che sia il mare ad annegare per una volta. La mia personale scialuppa di salvataggio si chiama Moni Ovadia, voi cercatevi pure la vostra, a ognuno la ...

MARISA PAPEN POSA NUDA DI FRONTE AL MURO DEL PIANTO/ Foto : per Moni Ovadia "Un'inutile provocazione" : MARISA PAPEN POSA NUDA di FRONTE al MURO del PIANTO a Gerusalemme e scatena la polemica. La modella belga è inondata di critiche per quello che è stato definito "scandalo religioso"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:23:00 GMT)

Marisa Papen nuda davanti al Muro del Pianto. E’ polemica. Moni Ovadia : “Inutile provocazione. Dovremmo restare indifferenti” : Marisa Papen ci ricasca e solleva un altro polverone internazionale. Dopo lo scandalo per aver posato nuda nel tempio di Karnak, vicino Luxor, in Egitto (per il quale era anche stata arrestata) ora nuovo clamore arriva per il servizio fotografico che la vede protagonista di scatti senza veli davanti al Muro del Pianto a Gerusalemme, uno dei luoghi più sacri dell’ebraismo. Per l’obiettivo del connazionale Mathias Lambrecht, la modella ha prestato ...

Migranti - Moni Ovadia a Trame : “Sfido Salvini a venire con me in Africa. Indignato dall’aggressione ai nostri fratelli” : “Sfido il ministro dell’Interno Matteo Salvini a venire con me in Africa, sono pronto ad appoggiarlo nel progetto ‘Aiutiamoli a casa loro’. Ci mettiamo un bell’abito e un farfallino diplomatico, voglio vedere se ha le palle di cacciare le multinazionali dall’Africa, a cominciare da quelle italiane. Chi vuole respingere e cacciare è qualcuno che non conosce il linguaggio della storia del mondo”. Ha ...