Mondo del Basket sotto shock | Tyler Honeycutt morto dopo uno scontro a fuoco con la

Dramma nel Mondo dello sport - il campione è morto durante uno scontro a fuoco con la polizia : Il mondo dello sport è sotto shock per un lutto che ha coinvolto un campione di basket, rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. La vittima è il giocatore americano Tyler Honeycutt 28 ...

Lutto nel Mondo dello spettacolo : “Grazie per tutto quello che hai fatto”. Lo hanno ritrovato senza vita nel suo appartamento : Il suo nome è sempre rimasto un po’ nell’ombra, ma per i cultori del genere è stato un vero e proprio mito, tanto che la notizia della sua morte ha scatenato una pioggia di messaggi sui social per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. A novant’anni si è spento Steve Dikto, papà di personaggi come Spider Man e Doctor Strange. Il fumettista è stato trovato senza vita da un addetto alla manutenzione nel suo ...

Tour de France 2018 : Fernando Gaviria - è lui il velocista più forte del Mondo? Maglia gialla - Sagan e Kittel si inchinano : Subito grandi colpi di scena, sin dalla partenza. Ci si aspettava una giornata di relativa calma per la prima tappa del Tour de France 2018, partita da Noirmoutier-en-l’Île e giunta dopo 201 chilometri Fontenay-le-Comte, invece le cadute l’hanno fatta da padrone. Cadute ma non solo: nel momento decisivo, la volata che assegnava la vittoria e la prima Maglia gialla, il grande protagonista è stato Fernando Gaviria. Il colombiano ha ...

Tour de France - Gaviria da record : il talento colombiano sul tetto del Mondo a 23 anni - “adesso voglio tenere questa maglia il più possibile” : Tour de France, Gaviria è il primo debuttante a indossare la maglia gialla nella prima tappa dopo Cancellara, il primo colombiano a vincere una tappa in volata e il secondo a indossare la maglia gialla 15 anni dopo Victor Hugo Peña Con il successo di oggi nella prima tappa della Grand Boucle, Fernando Gaviria è diventato il primo colombiano a vincere uno sprint di gruppo nella storia ultracentenaria del Tour de France e il secondo ...

Ludovica Pagani a CM : 'Tra studio e calcio - ora mi butto nel Mondo della musica. CR7 alla Juve? Un sogno' : calciomercato.co m l 'ha intervistata in esclusiva: 'Sono partita dagli studi, sono stata travolta dal successo ottenuto con gli Autogol ma ora mi lancio nel mondo della musica, è già pronto il mio ...

Wimbledon 2018 : Nadal agli ottavi - Rafa resta numero 1 del Mondo : Rafa Nadal si qualifica per gli ottavi di Wimbledon , confermandosi anche numero 1 del ranking mondiale. Lo spagnolo si è sbarazzato al terzo turno del Next Gen australiano Alex De Minaur, numero 80 ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Augusta 2018 : Stefanie Horn - Roberto Colazingari e Stefano Cipressi si fermano in semifinale : Seconda giornata negativa per l’Italia nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom. Ad Augsburg (Germania) i tre azzurri impegnati nelle gare odierne sono stati eliminati in semifinale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dal K1 dove Stefanie Horn non riesce a ripetere la prestazione di Cracovia e chiude la semifinale in 14ma posizione. L’atleta italo-tedesca ha commesso due errori, accumulando ...

Vela - Mondiali Youth RS : X 2018 : Giorgia Speciale campionessa del Mondo giovanile! Bronzo per Nicolò Renna : Si è chiusa con due medaglie la spedizione italiana ai Mondiali giovanili di Vela RS:X. Giorgia Speciale ha vinto il titolo femminile al termine di una settimana da protagonista assoluta a Penmarch, in Francia. L’azzurra ha dominato la competizione, vincendo quattro regate di qualificazione e presentandosi quindi alla Medal Race con un bel bottino di vantaggio sulla concorrenza. Ma non si è limitata a gestire, anzi, ha vinto anche la ...

A Firenze l'arena di cinema estivo più bella del Mondo : negli Uffizi : A partire dal 2019, l'offerta di spettacoli dal vivo sarà infatti estesa anche a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli e verrà proposta non solo nel periodo estivo. Valentina Silvestrini www.

Mondiali Russia 2018 - quarti di finale : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : Secondo e ultimo giorno dei quarti di finale di Russia 2018: oggi le sfide tra Svezia – Inghilterra e Russia – Croazia

Dalla Cina all'Australia : la Scala sulle punte ora fa il giro del Mondo : Avere 23 spettacoli in più - prosegue il direttore - è essenziale per la compagnia, i primi ballerini devono avere l'occasione di ballare Giselle e Don Chisciotte che sono classici del nostro ...

La ripresa del mercato marittimo e le 'rotte' di un ambasciatore della nautica ligure nel Mondo : La nautica è il primo moltiplicatore dell'economia del mare. Basti solo pensare che un impiegato di barca ne porta sette sul territorio e l'indotto generale è in rapporto di 1 euro a 5. Adottando ...

Zuckerberg 3° uomo più ricco del Mondo : 00.43 Zuckerberg 3° uomo più ricco del mondo Appartengono al campo della tecnologia le tre persone più ricche del mondo. Sul gradino più basso del podio dei paperoni planetari ecco un nuovo arrivato: Mark Zuckerberg, co-fondatore di Facebook, mentre restano saldi al primo e secondo posto Bill Gates,co-fondatore ...

Il Mondo della notte non dimentica Marco Ferrera - mani al cielo per lui : Scontro fra furgone e autobus, la statale 189 è stata chiusa 3 'Sesso o diffondo video hot con un altro uomo', condannato commerciante 4 Da Palermo a Pechino col pandino, il viaggio avventura di tre ...