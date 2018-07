Mondiali 2018 - Varane : “col Belgio sarà dura” : “Speriamo di diventare campioni del mondo. Sentiamo il fervore in Francia. Ringraziamo i nostri sostenitori e vogliamo dare il massimo per renderli orgogliosi. A questo punto del torneo non c’è una squadra favorita, rimangono solo compagini forti e noi abbiamo davanti una partita molto difficile. Dovremo dare il meglio contro il Belgio”. Così il francese Raphael Varane in conferenza stampa dal ritiro il giorno dopo la ...

Mondiali : Varane - col Belgio sarà dura : ANSA, - ROMA, 7 LUG - "Speriamo di diventare campioni del mondo. Sentiamo il fervore in Francia. Ringraziamo i nostri sostenitori e vogliamo dare il massimo per renderli orgogliosi. A questo punto del torneo non c'è una squadra favorita, rimangono solo ...

Francia-Uruguay 2-0 - Mondiali 2018 : Galletti in semifinale - Varane e Griezmann decisivi. Che papera di Muslera! : La Francia è la prima semifinalista dei Mondiali 2018 di calcio. I Galletti hanno sconfitto l’Uruguay per 2-0 a Nizhny Novgorod e proseguono così la propria avventura nella rassegna iridata. I transalpini si sono imposti con pieno merito contro la Celeste che ha pagato a caro prezzo l’assenza per infortunio del fuoriclasse Edinson Cavani (sostituito da Stuani). I ragazzi di Didier Deschamps ora attendono di scoprire quale sarà il ...

Uruguay Francia 0-2 : gol di Varane e Griezmann - papera Muslera - . Risultato dei quarti Mondiali - diretta LIVE : Uruguay-Francia 0-2 LIVE 40' Varane, 61' Griezmann Tabellino Uruguay, 3-5-2, : Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, 59' C Rodriguez,, Nandez, 73' Urretaviscaya,; ...

RISULTATI Mondiali 2018 / Quarti di finale - diretta gol live score : Varane per il vantaggio Bleus! (6 luglio) : RISULTATI MONDIALI 2018: diretta gol live score delle due partite che si giocano venerdì 6 luglio per i Quarti di finale. Uruguay Francia e Brasile Belgio, grande incrocio nel tabellone(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 16:44:00 GMT)