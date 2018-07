Mondiali Russia 2018 | il trionfo dell' Europa calcistica | a casa le squadre sudamericane

DIRETTA/ Russia Croazia Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : ci prova Rebic! : DIRETTA Russia Croazia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Quarti di finale ai Mondiali 2018: i padroni di casa sfidano la nazionale balcanica(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 20:03:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - il calciatore più veloce è Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo è al centro delle trattative di calciomercato, in particolar modo sempre più vicino il trasferimento del portoghese alla Juventus. CR7 ha ribadito la sua forma fisica eccellente ai Mondiali di calcio in Russia: finora è lui il calciatore più veloce del torneo. Come riporta MeteoWeb finora detiene il “titolo” nonostante nel campionato mondiale siano impegnati giovani promettenti, come il 19enne francese Kylian Mbappé. In ...

LIVE Pagelle Russia-Croazia - Mondiali 2018 : Golovin per far sognare i suoi - Mandzukic per ricreare il ’98 : Di seguito le Pagelle LIVE di Russia-Croazia, incontro valevole per i quarti di finale dei Mondiali 2018. Chi vince affronterà in semifinale l’Inghilterra, che ha battuto per 2-0 la Svezia poche ore fa. La Russia cerca di arrivare dove, da Paese a sé stante, non è mai arrivata, e cioè in semifinale (vi riuscì l’Unione Sovietica nel 1966), mentre la Croazia mira decisamente a ripetere il colpo di mano del 1998, quando chiuse al terzo ...

Russia Croazia in diretta - formazioni ufficiali e risultato live dei quarti Mondiali : La Croazia ha segnato otto gol in quattro partite di questo Mondiale, tanti quanti nelle precedenti sei partite di Coppa del Mondo tra il 2006 e il 2014. La Russia ha effettuato 10 tiri nello ...

Russia-Croazia LIVE – DIRETTA Mondiali 2018 : i quarti in tempo reale Enrico Spada : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Russia-Croazia, ultimo match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2018. Ci aspetta una sfida davvero avvincente e appassionante dove tutto può accadere. Da una parte la squadra che forse più di ogni altra ha impressionato nei gironi preliminari, la Croazia,ridimensionata dall’ottavo di finale soffertissimo con la Danimarca risolto ai rigori, dall’altra i padroni di casa galvanizzati dall’exploit ...

Russia 2018 – La favola di Harry Maguire : ad Euro2016 da tifoso - ai Mondiali da giocatore dell’Inghilterra : La strana storia di Harry Maguire, il giocatore dell’Inghilterra che agli Europei del 2016 seguì la nazionale da tifoso, mentre oggi è un titolare inamovibile I Mondiali di Russia 2018 hanno regalato tante storie da raccontare, ma una delle più originali è senza dubbio quella di Harry Maguire. Il difensore dell’Inghilterra, in gol oggi nella vittoria contro la Svezia per 0-2, è il protagonista di una vicenda quasi ‘da ...

Mondiali Russia 2018 – Svezia eliminata ai quarti : il bellissimo gesto del ct Andersson : Il bellissimo gesto del cd svedese Andersson dopo l’eliminazione della Svezia dai Mondiali di Russia 2018 La Svezia è stata eliminata, questo pomeriggio, dall’Inghilterra, ai Mondiali di Russia 2018. Un percorso iniziato tanti mesi fa, coronato dall’importante vittoria sull’Italia, che non ha permesso agli azzurri di qualificarsi per la competizione iridata. Gli svedesi, senza la presenza di Zlatan Ibrahimovic, sono ...

Probabili formazioni Russia Croazia: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due nazionali. Qualche dubbio per entrambi i CT in vista dei quarti di finale dei Mondiali 2018

Mondiali Russia 2018 - quarti di finale 7 luglio : video e highlight : Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia, quarti di finale dei Mondiali Russia 2018: ecco i video e gli highlight delle partite di sabato 7 luglio Prosegue inarrestabile la corsa dei Mondiali Russia 2018 alla finalissima di sabato 15 luglio 2018. Nella giornata di oggi altre quattro Nazionali sono scese in campo per conquistarsi l’accesso alle semifinali che si svolgeranno nei prossimi giorni. Riviviamo insieme i momenti più belli ed ...

Mondiali Russia 2018 – Southgate in panchina e… sugli spalti! Dono dell’ubiquità? No - è un sosia [FOTO] : Gareth Soutghate, ct dell’Inghilterra, è stato beccato sia in panchina che fra i tifosi sugli spalti: niente poteri magici, è ‘solo’ il suo sosia Fra i ‘segreti’ dell’Inghilterra, arrivata fino in semifinale nei Mondiali di Russia 2018, c’è anche il talento del ct Gareth Soutghate. I meriti del giovane tecnico sono molteplici, anche quello di sapersi… sdoppiare. Le telecamere lo hanno ...

Mondiali Russia 2018 – Il ruggito dei 3 Leoni : le foto più belle di Svezia-Inghilterra [GALLERY] : L’Inghilterra supera la Svezia per 0-2, grazie ai gol di Maguire e Dele Alli: nella nostra gallery le foto più belle della partita Dopo i successi di Francia e Belgio nella giornata di ieri, quest’oggi il programma dei Mondiali di Russia 2018 si apre con la vittoria dell’Inghilterra sulla Svezia per 0-2. Nella nostra gallery le foto più bellde di Svezia-Inghilterra.L'articolo Mondiali Russia 2018 – Il ruggito dei 3 ...