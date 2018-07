Mondiali Russia 2018 | ecco le semifinali | Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra Date

Mondiali 2018 Russia - Svezia eliminata e Ikea scherza : 'Avete gufato bene' : Saper perdere... con autoironia. Dopo un ottimo Mondiale, la corsa della Svezia si è interotta contro l'Inghilterra ai quarti di finale. Dopo Olanda, Italia e Germania, la nazionale del Ct Andersson ...

Quarti Mondiali 2018 - la Croazia batte la Russia ai rigori. Semifinale con l'Inghilterra : Entrambe le Nazionali si presentano alla sfida reduci da un passaggio del turno guadagnato attraverso la lotteria dei rigori. Segui qui la diretta testuale

Mondiali 2018 - Croazia di rigore contro la Russia : semifinale contro l'Inghilterra : La Croazia di Dalic ama il rischio, e dopo essere andata fino ai calci di rigore contro la Danimarca di Hareide, negli ottavi di finale del Mondiale, si trascina fino ai penalty anche con i padroni di casa della Russia. La partita è stata equilibrata, specie nel primo tempo dove sono arrivati due gol: quello di Cheryshev al 31' del primo tempo, dopo il bello scambio con Dzyuba, e al 39' con Kramaric su assist dello juventino Mandzukic. Nel ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in ...

Croazia-Russia 6-5 d.c.r. - Mondiali 2018 : i balcanici volano in semifinale - padroni di casa fuori con l’onore : La Croazia vola in semifinale ai Mondiali 2018 di calcio dopo aver sconfitto la Russia per 6-5 ai calci di rigore. La formazione balcanica ha eliminato i padroni di casa al termine di una partita al cardiopalma: 1-1 dopo i tempi regolamentari, 2-2 dopo i supplementari con una rimonta reciproca delle due compagini, poi i tiri dal dischetto premiano Modric e compagni. La Croazia torna in semifinale dopo quella persa nel 1998 e affronterà ...

Mondiali Russia 2018 - Inghilterra e Croazia volano in semifinale. Russia e Svezia al tappeto : Inghilterra E Croazia- Inghilterra e Croazia volano in semifinale dopo i rispettivi successi contro Svezia e Russia (2-0 e 2-2 i finali). Inglesi perfetti per tutta la gara, decidono i gol di Maguire e Alli. Inglesi padroni della gara sia nella prima frazione di gioco, sia nella ripresa. Il sogno Mondiale continua. Svezia al tappeto: […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Inghilterra e Croazia volano in semifinale. Russia e Svezia al tappeto ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 : il quadro delle semifinali : Tabellone Mondiali Russia 2018, la Croazia raggiunge in semifinale le altre tre ‘rivali’ per la vittoria della competizione Tabellone Mondiali Russia 2018, definito il quadro delle semifinali della competizione. Come noto già da ieri, le due semifinali saranno tutte europee, data l’uscita di scena delle ultime superstiti Brasile ed Uruguay. Oggi a Belgio e Francia si è aggiunta nel pomeriggio l’Inghilterra, dopo ...

Mondiali Russia 2018 - il sogno croato è intatto : che pathos ai calci di rigore - onore ai padroni di casa ma la Croazia vola in semifinale! : Russia-Croazia è stata decisa ai calci di rigore, un incontro bellissimo e ricco di emozioni che vale la semifinale Mondiale contro l’Inghilterra Un incontro pazzo quello tra Russia e Croazia, nel quale le due squadre hanno dato tutto, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Basti pensare che, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, la Croazia si è trovata ai supplementari con ben tre infortunati ed un solo cambio effettuabile. ...

Russia-Croazia 1-1 ts - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Russia-Croazia, quarti Mondiali di Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultati, pagelle, tabellino e sintesi.

Russia Croazia 1-1 in diretta : risultato live dei quarti Mondiali. Si va ai supplementari! : Ct: Dalic Ammoniti: 35' Lovren, C,, 38' Strinic, C, live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 21:55 7 lug 90'+5 - FINISCE ANCHE IL SECONDO TEMPO. 1-1 A SOCHI. SARÀ ORA IL ...

Russia Croazia 1-1 in diretta : risultato live dei quarti Mondiali. Pericoloso anche Modric : Ct: Dalic Ammoniti: 35' Lovren, C,, 38' Strinic, C, live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 21:39 7 lug 79' - Terzo e ultimo, salvo supplementari, cambio per la Russia. Out ...