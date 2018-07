Mondiali | papera di Muslera | Reina lo assolve

VIDEO Highlights Uruguay-Francia 0-2 - Mondiali 2018 : Galletti in semifinale - papera di Muslera su Griezmann : La Francia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di calcio sconfiggendo l’Uruguay per 2-0. A decidere la sfida sono stati il colpo di testa di Varane al 40′ e la papera di Muslera al 61′ che non è riuscito a stoppare un facile tiro di Griezmann dalla distanza. Ora i transalpini affronteranno la vincente di Brasile-Belgio con la speranza di agguantare l’atto conclusivo della rassegna iridata. Di seguito il ...

Francia-Uruguay 2-0 - Mondiali 2018 : Galletti in semifinale - Varane e Griezmann decisivi. Che papera di Muslera! : La Francia è la prima semifinalista dei Mondiali 2018 di calcio. I Galletti hanno sconfitto l’Uruguay per 2-0 a Nizhny Novgorod e proseguono così la propria avventura nella rassegna iridata. I transalpini si sono imposti con pieno merito contro la Celeste che ha pagato a caro prezzo l’assenza per infortunio del fuoriclasse Edinson Cavani (sostituito da Stuani). I ragazzi di Didier Deschamps ora attendono di scoprire quale sarà il ...

VIDEO/ Inghilterra-Belgio (0-1) : highlights e gol. La papera di Batshuayi (Mondiali 2018 - girone G) : VIDEO Inghilterra Belgio (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Decide la splendida rete di Januzaj, i Diavoli Rossi chiudono il gruppo G a punteggio pieno(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:22:00 GMT)

VIDEO Argentina-Croazia 0-3 - highlights Mondiali 2018. La papera di Caballero e la prodezza di Modric : Tracollo totale per l’Argentina. L’Albiceleste è stata battuta dalla Croazia per 3-0 ed ora rischia una clamorosa eliminazione dai Mondiali 2018. È stata un’altra prova a dir poco opaca quella della nazionale sudamericana, il cui destino è ora appeso a un filo, soprattutto nel caso in cui l’Islanda dovesse battere la Nigeria domani. Ad aprire la mattanza è stato Rebic, che ha sfruttato una papera a dir poco clamorosa di ...

Argentina-Croazia 0-3 - Mondiali 2018 : una papera di Caballero inaugura la valanga croata firmata Rebic - Modric e Rakitic. Messi e compagni sull’orlo del baratro : A Nizhny Novgorod, nella seconda partita del gruppo D dei Mondiali 2018, la Croazia ha battuto l’Argentina per 2-0 con gol di Rebic al 53° minuto, di Modric all’80°, di Rakitic al 91°. Il primo gol ha visto il portiere dell’albiceleste Caballero rinviare maldestramente un pallone sul piede destro di Rebic, che ringrazia e realizza. Con l’Argentina incapace di costruire azioni d’attacco degne di tal nome se non in un ...