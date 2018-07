Mondiali | dopo i rigori Croazia in semifinale e Russia ' a casa'

Risultati Mondiali 2018/ Diretta gol live score quarti di finale : Croazia in semifinale dopo i rigori! : Risultati Mondiali 2018: Diretta gol live score, le partite dei quarti di finale che si giocano sabato 7 luglio. Svezia Inghilterra e Russia Croazia completano il quadro del turno(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:56:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Neymar shock dopo l’eliminazione : “difficile trovare la forza di tornare a giocare a calcio” : La stella del Brasile ha commentato sui social l’eliminazione subita per mano del Belgio, svelando di non avere al momento la voglia di giocare a calcio La stella brasiliana Neymar si è detto sconfortato e “senza forze per giocare di nuovo a calcio” dopo che il suo Brasile è stato eliminato dal Belgio nei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. AFP PHOTO / BENJAMIN CREMEL “Posso dire che è il momento più ...

Inghilterra - 52 anni dopo puoi tornare a sognare! Miracolo Southgate : dalla B ai Mondiali per guidare una generazione d’oro : L’Inghilterra batte la Svezia nella terza sfida dei quarti di finale di Russia 2018: grande prova di Dele Alli e compagni, ma il vero merito è del ct Southgate dopo i successi di Francia e Belgio nella giornata di ieri, quest’oggi il programma dei Mondiali di Russia 2018 si apre con la vittoria dell’Inghilterra sulla Svezia. La Nazionale dei 3 Leoni ferma il sogno svedese, giocando una partita di grande ...

Svezia Inghilterra 0-2. I britannici in semifinale ai Mondiali dopo 28 anni : L'Inghilterra torna in semifinale a un mondiale dopo 28 anni. L'ultima volta dei britannici infatti era stata a Italia '90. Gli uomini di Gareth Southgate hanno battuto la Svezia per due reti a zero. Ma quello che più rende strabiliante la vittoria è che entrambi i due gol sono stati realizzati di testa contro i giganti svedesi.A segnare sono stati al 30' del primo tempo Maguire e al 14' della ripresa Alli. Per la Svezia non ...

Mondiali di Russia 2018 – Ogni promessa è debito - il tifoso si tatua i 23 convocati dell’Inghilterra dopo il passaggio ai quarti : Il gesto folle del tifoso dell’Inghilterra, Dan Welch si è fatto tatuare i 23 calciatori convocati per i Mondiali di Russia 2018 dal ct Southgate Un tifoso inglese aveva promesso a maggio: “se l’Inghilterra arriva ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018 mi tatuo la lista dei 23 calciatori convocati ed il ct Southgate”. Una promessa mantenuta da Dan Welch, che con il passaggio del turno della sua squadra, ha ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Dopo la Francia si qualifica anche il Belgio : il quadro delle semifinali [FOTO] : Dopo la vittoria della Francia sull’Uruguay nel pomeriggio, passa il turno anche il Belgio: ecco il quadro completo delle semifinali I Mondiali di Russia 2018 entrano nel vivo. A poco più di una settimana dalla fine del torneo, le squadre rimaste in gara sono sempre di meno e fioccano le eliminazioni di lusso. Nella sfida che ha dato inizio ai quarti di finale nel pomeriggio è stata la Francia a qualificarsi, a spese ...

Mondiali - ancora maltempo : Sochi semi allagata dopo il nubifragio : dopo la vittoria della Francia, contro l’Uruguay, in Russia si pensa già a domani. La città costiera di Sochi, che domani ospiterà la partita dei quarti di finale Russia-Croazia, è rimasta parzialmente allagata in seguito a un violento nubifragio. Lo riportano i media russi. A causa del maltempo, la nazionale croata ha dovuto cambiare sede degli allenamenti. L'articolo Mondiali, ancora maltempo: Sochi semi allagata dopo il nubifragio ...

Cosa dice a noi italiani lo spogliatoio del Giappone dopo l'eliminazione ai Mondiali : La foto che ritrae lo spogliatoio del Giappone al termine della sfida persa agli ottavi di finale contro il Belgio, lascia sbalorditi. Tutti ormai sappiamo che a lasciarlo così sono stati gli stessi ...

Mondiali Russia 2018 – In piazza come allo stadio - la delusione dei tifosi della Colombia dopo l’eliminazione [GALLERY] : Grande delusioner peri tifosi della Colombia dopo l’eliminazione da Russia 2018 per mano dell’Inghilterra: la tristezza sui volti è uguale tanto nelle piazze quanto allo stadio Ieri notte la Colombia è arrivata ad un passo dai quarti del Mondiale di Russia 2018. La nazionale sudamericana si è fermata solo ai calci di rigore contro l’Inghilterra di Kane. Grandissima la delusione che ha accomunato i tifosi presenti allo ...

Mondiali Russia - la stampa inglese scatenata dopo il successo ai rigori : Mondiali Russia – La qualificazione dell’Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali di Russia grazie al successo ai rigori sulla Colombia, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari, campeggia sulle prime pagine dei tabloid britannici che sottolineano l’impresa della Nazionale dei tre leoni che ha sfatato il tabù dei calci di rigore iniziata per gli inglesi a Italia ’90 e proseguito con gli Europei del ’96, e poi con ...

Pagelle Inghilterra-Colombia - Mondiali 2018 : 5-4 dopo i calci di rigore. Pickford eroe nazionale : Si sono chiusi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018: l’Inghilterra supera la Colombia per 5-4 dopo i calci di rigore e si qualifica per i quarti. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida. COLOMBIA 6 Ospina, 5.5: per poco di piede non intercetta il penalty di Kane. Arias, 6: spinge poco, costretto, soprattutto in avvio, a curare specialmente la fase difensiva (dal 116′ C. Zapata, sv). Mina, 7: gol ...

Mondiali 2018 - il miracolo della Svezia continua : dopo Olanda - Italia e Germania gli scandinavi eliminano anche la Svizzera e volano ai Quarti di Finale [FOTO e TABELLONE] : 1/65 AFP/LaPresse ...

Mondiali 2018 Russia - Jorgensen minacciato di morte dopo il rigore sbagliato : In Danimarca, la rabbia per l'eliminazione dai Mondiali di Russia 2018 non è scemata poche ore dopo la partita. L'attaccante Nicolai Jorgensen, che ha sbagliato un rigore decisivo nel match contro la ...