Mondiali | analisi di Russia-Croazia

Pronostico Uruguay vs Francia - Mondiali 2018 Quarti di finale - 6-7-2018 e Analisi : Campionati del Mondo di Russia 2018, Quarti di finale, Analisi e Pronostico di Uruguay-Francia, venerdì 6 luglio 2018. Out Cavani, gioca Stuani. Uruguay–Francia, venerdì 6 luglio. Un’intera nazione è in apprensione per le condizioni di Edinson Cavani, assoluto protagonista nella vittoria per 2-1 dell’Uruguay con il Portogallo agli ottavi di finale. La Francia, invece, ha impressionato contro l’Argentina trascinata ...