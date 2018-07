Mondiali 2018 | Varane | “col Belgio sarà dura”

Mondiali 2018 Russia - è record di autogol : quello di Fernandinho è l'11° : Ed è proprio ai quarti che è arrivata - almeno finora - l'autorete più importante di questa Coppa del Mondo. Il colpo di testa nella direzione sbagliata di Fernandinho ha infatti spalancato le porte ...

Semifinali Mondiali 2018 / Tabellone e calendario : l'Europa domina - la seconda sarà sicuramente un inedito : Semifinali Mondiali 2018: il Tabellone e il calendario, tutti i possibili incroci. Ecco il primo verdetto: di fronte Francia e Belgio, oggi altre due sfide tutte europee(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:14:00 GMT)

Svezia-Inghilterra - Mondiali 2018 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Svezia-Inghilterra, quarti Mondiali di Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultati, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali di Russia 2018 – Ogni promessa è debito - il tifoso si tatua i 23 convocati dell’Inghilterra dopo il passaggio ai quarti : Il gesto folle del tifoso dell’Inghilterra, Dan Welch si è fatto tatuare i 23 calciatori convocati per i Mondiali di Russia 2018 dal ct Southgate Un tifoso inglese aveva promesso a maggio: “se l’Inghilterra arriva ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018 mi tatuo la lista dei 23 calciatori convocati ed il ct Southgate”. Una promessa mantenuta da Dan Welch, che con il passaggio del turno della sua squadra, ha ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni di Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia : Svezia-Inghilterra- Tutto pronto per gli ultimi due match dei quarti di finale di Coppa del Mondo. Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia, quattro squadre per due posti. Oggi ci si gioca la semifinale. L’Inghilterra sfida la Svezia nel match delle 16:00. Anzitutto, Kane sarà chiamato alla prova del nove, e sarà obbligato a trascinare i propri compagni verso […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni di Svezia-Inghilterra e ...

Mondiali 2018 Russia - Brasile eliminato. Le reazioni dei calciatori : 'Fa male come il Mineirazo' : Vincere la Coppa del Mondo è il sogno di ogni calciatore, il punto più alto che possa mai raggiungere. Purtroppo siamo responsabili del sentimento di un intero popolo e siamo costretti a lasciare i ...

