Monchi | “per Alisson non abbiamo ricevuto offerte”

calcioweb.eu

: #Roma, #Monchi annuncia un altro acquisto: è fatta per #Fuzato, portiere brasiliano ?? - DiMarzio : #Roma, #Monchi annuncia un altro acquisto: è fatta per #Fuzato, portiere brasiliano ?? - DiMarzio : Domani l’arrivo in Italia e lunedì le visite mediche per #Fuzato, nuovo acquisto della #Roma ??… - _SalvatoreL : RT @DiMarzio: Domani l’arrivo in Italia e lunedì le visite mediche per #Fuzato, nuovo acquisto della #Roma ?? -

(Di sabato 7 luglio 2018) “? Mi dispiace per l’eliminazione dal Mondiale del Brasile, la risposta suè la stessa per Florenzi: non ci sono novità, nonofferte. Dire chemesso un prezzo sembra strano. La nostra idea è cheadesso vada in vacanza e rientri con la squadra una volta che finisce la sua vacanza. Non c’è altra idea, se ci saranno altre situazioni le valuteremo, ma ad oggi non è cambiato nulla”. Lo ha detto il ds della Roma,sulla situazione del portiere brasiliano della Roma, al quale molti grandi club sarebbero interessati. “Il rinnovo di Florenzi? Non siamo andati molto avanti, è una situazione difficile. Florenzi è un grande giocatore, la Roma ha fatto una grande offerta e capisco che ha la sua richiesta. Sono fiducioso, ma ripeto non è cambiato tanto. Ultimatum? No, Alessandro è un figlio di Roma. Qualunque ...