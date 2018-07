“Mitica!” Trova le figlie così ed è show | la lezione della mamma diventa virale

caffeinamagazine

: Spettacoli: La Bambola Assassina, trovato il regista del remake... #Spettacoli #Bambola #Assassina… - TuttOSuLinuX : Spettacoli: La Bambola Assassina, trovato il regista del remake... #Spettacoli #Bambola #Assassina… - Pater84 : @LeitnerMaria La mitica ds mille pattes sviluppata da michelin. Dove si trova adesso? Sembra un museo... - anna_mitica : RT @IlReverendo71: L’italiano è razzista finché non si trova davanti una bella patonza nera, omofobo finché non vede un porno lesbo, legato… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Un ballo, il “twerking”, che ladi queste ragazze portoricane non ha assolutamente gradito. Le due hanno deciso di riprendersi mentre ballano a ritmo di musica davanti ad una telecamera ma il video si è concluso in modo decisamente male. Location una cameretta di due adolescenti, uno stereo che ‘pompa’ musica reggaeton e due lati b che si muovo a ritmo di musica. Ma quando le due ragazze iniziano a prenderci gusto accade l’impensabile. Dalla porta entra una: canottiera, cesto dei panni sporchi sotto braccio e pantofole. Quando la donna si accorge del ballo sensuale scatta la reazione: la donna si sfila la ciabatta e, come qualsiasidel Sud Italia, in modo istintivo e naturale e colpisce lesulla schiena e sui sederi che poco prima stavano agitando a ritmo di musica davanti all’occhiotelecamera. Le due ragazze, come scrive ...