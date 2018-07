Missile esplode per errore sulla nave militare | grave incidente per la Marina tedesca

sportfair

: Il 27 Giugno 1980 alle ore 21. Il DC9 Italia in volo da Bologna a Palermo esplode nei cieli di Ustica ?????? Dai un… - paulderobertis : Il 27 Giugno 1980 alle ore 21. Il DC9 Italia in volo da Bologna a Palermo esplode nei cieli di Ustica ?????? Dai un… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Duei sono rimasti feriti nell’avvenuto su unadellaUn terribileè avvenuto su unadella, anche se per fortuna le conseguenze sono state limitate. Al momento del lancio unè rimasto bloccato ed è esploso all’interno del lanciatore in cui si trovava. La terribile esplosione immortalata in un filmato ha provocato il ferimento di duei, mentre non si sono registrati decessi a causa dell’accaduto. Le autoritàstanno indagando sul caso per stabilire le eventuali responsabilità. L'articoloperper laVIDEO SPORTFAIR.