Miss Mondiale e la sua promessa hot | Se la Russia vince la Coppa

Le partite del Mondiale non ci saranno il 4 e 5 luglio - ecco le trasMissioni Mediaset che andranno in onda : Terminati gli ottavi di finali del campionato del mondo di russia 2018 ecco che la competizione si ferma per 2 giorni per poi riprendere venerdì 6 luglio 2018 con il primo quarto di finale Francia vs Uruguay. Mediaset, però, non si ferma con la programmazione TV e garantirà comunque alcune trasmissioni che forniranno le ultimissime dai ritiri delle squadre qualificatesi alla fase successiva, quella dei quarti di finale appunto. I quarti di ...

Jaguar Vector Racing - il Missile del mare : infranto il record mondiale di velocità con propulsione elettrica : Jaguar Vector Racing infrange il record mondiale marittimo di velocità con propulsione elettrica Jaguar Vector Racing ha infranto ogni record mondiale e nazionale britannico di velocità, per uno scafo alimentato a batteria. L’esclusivo Jaguar Vector V20E ha fatto registrare una velocità media di 88,61 miglia orarie (circa 142 km/h) nelle due frazioni del Coniston Water, famoso lago dell’Inghilterra. L’imbarcazione elettrica è stata progetta e ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - Rapporto di sostenibilità Barilla : un miliardo di investimenti in 5 anni per essere sempre più in linea con la Missione “Buono per te - Buono per il Pianeta” : Il 90% – in media – il grano duro acquistato localmente da Barilla in giro per il mondo. Un aumento del 26% della quota di grano duro sostenibile acquistato in Italia. Meno camion sulle strade a favore di trasporti più sostenibili, con mezzi a metano o utilizzando l’innovativo treno del grano. 26 prodotti riformulati nel 2017, dai sughi ai prodotti da forno. Attenzione al benessere animale – dove Barilla nel 2017 si è confermata prima azienda ...

Botta e risposta tra Giampiero Ventura e Carlo Tavecchio : “Non ha accettato le mie diMissioni” - “Non è vero - ha detto faremo un bel Mondiale” : Carlo Tavecchio, ex Presidente della FIGC, ha replicato alle dichiarazioni che Giampiero Ventura, ex CT della Nazionale, aveva rilasciato ieri sera a Che tempo che fa. L’allenatore aveva parlato delle dimissioni consegnate dopo la partita con la Macedonia, ben prima dello spareggio fallimentare con la Svezia che ci ha estromesso dai Mondiali. Ventura ha parlato anche di clima insostenibile e che le due dimissioni erano state rifiutate dai ...

Andrea Dovizioso - GP Francia 2018 : “Errore inamMissibile - potevo vincere. Il Mondiale non è chiuso” : Andrea Dovizioso se ne va da Le Mans con pochi sorrisi dopo la caduta che lo ha estromesso dal Gran Premio di Francia 2018 della MotoGP, ma non ha ancora la minima voglia di gettare la spugna in ottica iridata. Il distacco nei confronti di Marc Marquez è ormai di 49 punti, ma il maggiore cruccio per il portacolori della Ducati non è quello, bensì la caduta di oggi. “Era da tanto tempo che non combinavo un errore simile, sinceramente ...