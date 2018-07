Minestrone Findus | ritirati lotti contaminati da un pericoloso batterio

Findus ritira 14 lotti di Minestrone surgelato : “Rischio listeria. Non mangiateli” : La decisione, “volontaria e in via del tutto precauzionale”, di richiamare questi prodotti, sottolinea la società “è stata presa a seguito della segnalazione del fornitore Greenyard della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all’interno dei prodotti oggetto del richiamo.Continua a leggere

