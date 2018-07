Milano | Sala nel bosco della droga a Rogoredo | Soluzioni concrete

Expo - la Corte dei conti archivia posizione del sindaco di Milano Sala. Citazione per società ed ex manager Paris : La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha archiviato la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, nel procedimento aperto sulla fornitura dei 6mila alberi per il sito dell’Esposizione Universale. Allo stesso tempo, i pm contabili hanno notificato un atto di Citazione per un danno erariale di oltre 2 milioni di euro nei confronti della società Expo ad altri soggetti, tra cui l’ex manager Angelo Paris. ...

Sala : M4 fondamentale per Milano - porterà nuove energie in città : Milano, 5 lug., askanews, - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, 'M4 è un'opera fondamentale per Milano, una linea che migliorerà i collegamenti tra il centro e le periferie, portando nuove ...

Olimpiadi Torino - la stoccata di Appendino a Sala : “Dossier comune con Milano? Una chiacchiera dei giornali” : “Oggi un dossier Torino-Milano non esiste, è solo una chiacchiera che io non ho ancora visto e credo che il modello Torino sia quello migliore”. Durante la presentazione del pre dossier Torino 2026, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto così al sindaco di Milano Giuseppe Sala che ieri aveva espresso il suo rammarico per la mancata candidatura congiunta di Torino e Milano. Una linea ribadita anche da Walter Franzin, sindaco di ...

Olimpiadi 2026 - Sala : “Milano più forte - avrei preferito candidatura con Torino ma ho trovato un blocco” : “Rimango convinto che non sia facile che a soli 12 anni di distanza vengano riassegnate le Olimpiadi invernali a Torino, quindi probabilmente sarebbe stata un’opzione migliore una candidatura Milano-Torino insieme. Siamo nella fase di presentazione del dossier. Capisco che sia un tema di grande interesse, ma le possibilità di successo aumentano quanto più si tengono bassi i riflettori. Lo abbiamo potuto constatare con Expo” a ...

Milano e l'immigrazione : il modello di Sala così diverso da quello di Salvini : Il sindaco meneghino ha contrapposto un modo alternativo di affrontare i problemi. Con apertura e concretezza. E funziona

Gay Pride - il sindaco Sala in testa al corteo canta “Bella Ciao” : “Milano isolata - ma sui diritti non si arretra” : “Divergenze con Fontana? Lo trovo ineludibile. Abbiamo una visione diversa delle cose. E anche se Milano appare un po’ isolata è importante continuare ad andare avanti. Non c’è da preoccuparsi, ma da avere fiducia”. Sono state le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la sfilata della marcia per il Gay Pride. Sala, pochi minuti prima, ha cantato “Bella ciao” con le persone presenti al ...

Gay Pride Milano 2018 - al corteo-parata arcobaleno 250 mila persone Sala : «Valori di condivisione sempre» : milano e la Pride Parade: un fiume di persone per il corteo-sfilata, circa 250 mila persone, tra musica e bandiere arcobaleno. L'appuntamento alle 15 in stazione Centrale, percorso fino a piazza ...

Milano - Sala : "Olimpiadi 2026 Torino sfavorita. Noi più in corsa" : Milano, 26 giugno 2018 - « Le Olimpiadi invernali del 2026 ? La scelta è anche politica. Proprio perché è politica, io lo dico prima: accetterò qualunque decisione del Governo. Ma mi permetto di fare ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : “Il governo deciderà presto”. Sala : “Milano ha più possibilità di vincere” : Sono giorni decisivi per la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi Invernali 2026. Dopo che il nostro paese aveva presentato al CIO tre città, Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo, ora è arrivato il momento di scegliere la location definitiva da candidare ufficialmente. In merito alla questione ha parlato oggi il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, che ha dichiarato così all’Ansa: “Sulle Olimpiadi il governo parlerà presto e parlerà chi ...

Olimpiadi 2026 : Sala - meglio Milano : Anche se ovviamente "trattandosi di una decisone politica accetterò qualunque decisione del governo. Il buonsenso direbbe che abbiamo più possibilità noi. Se però si decidesse per Torino non farò ...

«Ricetta Milano» - in 10 mila a tavola. Il sindaco Sala : «Io l'anti Salvini» : «Benedetta sei tu milano perché dai voce a quelli che non hanno voce. Benedetta sei tu milano perché sei in grado di dare da mangiare a quelli che arrivano qui». Sulle migliaia e migliaia di persone , ...

'Milano batterà Salvini con idee e fatti' - Sala - : Milano, 23 giu. , askanews, 'Il mio atteggiamento personale non sarà di demonizzazione del ministro dell'Interno perché non è questo che mi interessa, lo voglio battere con le idee, dimostrando che a ...

Migranti - Sala : 'Sono l'anti-Salvini di Milano' : "Sono l'anti-Salvini a Milano, qui c'è un modello che può funzionare". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul modello di accoglienza della città. "La nostra proposta è quella di lavorare su un ...

Migranti - Sala alla tavola multietnica : “Io l’anti-Salvini a Milano. Basta con le sbruffonate - battiamolo con i fatti” : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si candida come l’anti-Salvini. Dalla tavolata multietnica organizzata al Parco Sempione dal Comune e dalle associazioni che credono nel modello Milano simbolo di integrazione, il primo cittadino si rivolge al ministro dell’Interno. “L’accoglienza è irrinunciabile, Basta con le sbruffonate”. L'articolo Migranti, Sala alla tavola multietnica: “Io l’anti-Salvini a Milano. ...