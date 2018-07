Milano olimpica è in pole ma serve la tregua con Torino

ilgiornale

(Di sabato 7 luglio 2018) "Il governo appoggia la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026 a una condizione, che sia di buon senso, no a inutili e faraoniche manifestazioni". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti lo dice ancora più chiaramente: "un approccio non dico low cost ma basato sugli impianti esistenti e che lasci un'eredità al territorio, bisogna evitare spese inutili".Detto questo il Consiglio dei ministri che si è riunito ieri per discutere anche della sfidaha affrontato solo brevemente il tema perchè era già stato trattato in un vertice ristretto con il premier Giuseppe Conte. E il governo Lega-M5S ha deciso di non decidere traguidata dalla sindaca grillina Chiara Appendino, Cortina sponsorizzata dal governatore leghista Luca Zaia edove il sindaco Pd Beppe Sala e il presidente della Lega Attilio Fontana ...