Milano | minaccia con un coltello dei giardinieri e aggredisce un carabiniere | arrestato

Milano - il PM su Niccolò Bettarini : 'Riconosciuto dagli aggressori e minacciato di morte' : Sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo- queste sarebbero le parole che alcuni ragazzi avrebbero urlato al 19enne Niccolò prima di aggredirlo con un coltello. Le prime ricostruzioni che hanno fatto le Forze dell'Ordine di quello che è accaduto alcune notti fa fuori da una discoteca di Milano [VIDEO] raccontano di una consapevolezza di coloro che hanno minacciato di morte il figlio di stefano Bettarini e Simona Ventura nel sapere bene chi fosse ...

Milano - il PM su Niccolò Bettarini : 'Riconosciuto dagli aggressori e minacciato di morte' : "Sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo"- queste sarebbero le parole che alcuni ragazzi avrebbero urlato al 19enne Niccolò prima di aggredirlo con un coltello. Le prime ricostruzioni che hanno fatto le Forze dell'Ordine di quello che è accaduto alcune notti fa fuori da una discoteca di Milano raccontano di una consapevolezza di coloro che hanno minacciato di morte il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura nel sapere bene chi fosse prima ...

Olimpiadi invernali a Torino - Appendino rilancia e minaccia le dimissioni. Toninelli la appoggia : ‘Proposta migliore di Milano’ : E’ il giorno della presentazione di un primo dossier al sottosegretario del governo Giancarlo Giorgetti, ma il pensiero di Chiara Appendino non potrà non essere rivolto a Torino, dove all’interno della sua maggioranza sempre più consiglieri si dicono contrari ai metodi con cui la sindaca affronta la candidatura della città a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Fino all’una di notte gli eletti del Movimento 5 stelle, la sindaca e ...

Milano - 16enne bocciato : il padre minaccia di morte l’insegnante : Milano, 16enne bocciato: il padre minaccia di morte l’insegnante E’ accaduto in un istituto professionale di Gorgonzola: il genitore è stato denunciato per minacce aggravate. Un caso analogo alle scuole medie di Pogliano Milanese Continua a leggere L'articolo Milano, 16enne bocciato: il padre minaccia di morte l’insegnante proviene da NewsGo.

Milano - spinge e minaccia professoressa per bocciatura del figlio : Milano, spinge e minaccia professoressa per bocciatura del figlio Milano, spinge e minaccia professoressa per bocciatura del figlio Continua a leggere L'articolo Milano, spinge e minaccia professoressa per bocciatura del figlio proviene da NewsGo.

Milano - minaccia prof che ha bocciato il figlio : "Ti ammazzo"/ Violenze su docenti : a Pogliano un'aggressione : Milano, minaccia prof che ha bocciato il figlio: "Ti ammazzo". Aumentano gli episodi di Violenze verso docenti: a Pogliano Milanese un'altra aggressione(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:53:00 GMT)

Milano - figlio bocciato : padre minaccia di morte la professoressa : Milano, figlio bocciato: padre minaccia di morte la professoressa Un uomo di 50 anni è stato denunciato per minacce aggravate. Ha chiamato al telefono l’insegnante di un istituto di Gorgonzola, ritenuta responsabile della bocciatura del ragazzo di 16 anni, e l’ha aggredita verbalmente. Altro caso a Pogliano ...

Milano - minaccia di morte la professoressa dopo la bocciatura del figlio : Ancora violenza nei confronti dei professori: il nuovo episodio in provincia di Milano. Un albanese di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri per minacce aggravate dopo aver minacciato un'...

Milano - il figlio è bocciato : 50enne minaccia di morte la prof : Milano - Un albanese di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri per minacce aggravate dopo aver minacciato un'insegnante ritenuta responsabile della bocciatura del figlio 16enne che frequenta l'...

Milano - figlio bocciato : padre minaccia di morte la professoressa - : Un uomo di 50 anni è stato denunciato per minacce aggravate. Ha chiamato al telefono l'insegnante di un istituto di Gorgonzola, ritenuta responsabile della bocciatura del ragazzo di 16 anni, e l'ha ...

Milano : armato di pistola minaccia passanti - arresto a Sesto San Giovanni : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Un 40enne di origine georgiana è stato arrestato dai carabinieri a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano, per detenzione illegale di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, seduto sulla banchina della stazione ferroviaria di Sesto, avrebbe

Disinfestazione Milano : come contrastare qualsiasi genere di minaccia : Spesso si è in presenza di problemi igienico-sanitari che riguardano il proprio immobile o luoghi pubblici. Blatte, zanzare e altri

“La terra brucia” : Sabato 16 Giugno a Milano la presentazione del libro che spiega “perché negare il cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta” : Sabato 16 Giugno 2018 ore 18.00 presso la Festa di Radio Popolare (Parco Ex Paolo Pini, Via Ippocrate, 20161 Milano) si terrà la presentazione del volume La terra brucia (Hoepli). Insieme all’autore Michael E. Mann saranno presenti Damiano Di Simine, di Legambiente, l’autore della prefazione del volume, Stefano Caserini, Politecnico di Milano e Sylvie Coyaud giornalista scientifica. Il pluripremiato scienziato del clima Michael E. ...

Minaccia suicidio da cavalcavia A7 ad Assago/ Video tangenziale Milano : effetto emulazione del caso Filippone? : Esattamente come ha fatto nei giorni scorsi Fausto Filippone, un uomo ieri pomeriggio ha Minacciato di gettarsi da un cavalcavia sull'autostrada A7 all'altezza di Assago Milano(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:09:00 GMT)