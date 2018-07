Milano da scoprire | cripte | visioni e segreti Dentro il Sepolcreto della Ca’ Granda

vanityfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Ci sono mille e mille, moltissime città che si sovrappongono una all’altra, si rincorrono nei secoli, si sbirciano, si reinventano passando dall’antico per creare il contemporaneo.è una scoperta a passaggi successivi, dal fuori al, poi sopra fino a scendere sottoterra. Una di queste città è quella che si scopre da maggio 2017 grazie aCard e ArSe, il percorso dei, un itinerario che portala Ca’, nel sottosuolo, alle originifondazione dell’Ospedale milanese. ILE L’ARCHIVIOCA’Ingresso in via Francesco Sforza 32, ma invece di procedere verso il grande cortile dell’Università, si scende per le scale che portano alCa’, ovvero il luogo che dalla fondazione dell’ospedale nel 1456 funzionò come Cimitero dell’ospdale e che ...