LIVE Milan - le mosse di Elliott : gli americani venderanno il club rossonero. Ufficiale Halilovic : L'autorevole Forbes, rivista statunitense di economia e finanza, ha affrontato l'argomento, sottolineando come, dopo l'inadempimento dell'azionista cinese, il club passerà ad Elliott. Non sarà però ...

Aprirà a Milano il primo Xiaomi Mi Fan club ufficiale : Verrà aperto a Milano il primo Mi Fan club ufficiale, questo il risultato della votazione effettuata dalla Mi Community italiana. L'articolo Aprirà a Milano il primo Xiaomi Mi Fan club ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Milan - ufficiale l'arrivo di Halilovic : Il croato arriva a costo zero con una percentuale su una futura rivendita da corrispondere all'Amburgo

Christian Burns all'Olimpia Milano/ Ufficiale la firma dell'azzurro : quarto acquisto EA7 (basket) : Christian Burns è ufficialmente un giocatore dell'Olimpia Milano: l'ala-centro della nazionale diventa così il quarto acquisto della EA7 campione d'Italia dopo Della Valle, Brooks e Nedovic(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Basket : Milano - ufficiale arrivo di Burns : ANSA, - Milano, 28 GIU - Christian Burns è ufficialmente un giocatore dell'Ax Milano di Basket: è il quarto acquisto per l'Olimpia, dopo quelli di Amedeo Della Valle, Jeff Brooks e Nemanja Nedovic. "...

Milan - comunicato ufficiale : ricorso al TAS dopo il verdetto UEFA : Nel prendere atto di tale decisione, AC Milan comunica di aver richiesto al proprio pool legale di avviare la procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna , confidando in ...

UFFICIALE : Milan fuori dalle Coppe Europee per un anno! Sentenza pesantissima - violati i principi del fair play : Ora è UFFICIALE: il Milan è fuori dalle Coppe Europee per un anno. La Sentenza dell’Adjucatory Chamber di Nyon è stata severissima, il club rossonero è stato punito per aver violato i principi del fair play finanziario nel corso del triennio 2014-2017. La società dunque dovrà rinunciare a partecipare alla prossima Europa League a meno che il TAS di Losanna non accetti il ricorso, da presentare entro dieci giorni. Dunque a cascata: ...

Ufficiale la finale del Wind Summer Festival a Milano per il tormentone dell’estate 2018 : La finale del Wind Summer Festival si terrà a settembre in Piazza Duomo a Milano. Questo è quanto riporta davidemaggio.it, che conferma le voci di una possibile finalissima dislocata dalla location canonica di Piazza del Popolo per il raggiungimento della metropoli lombarda. Confermato il cast di conduttori, con Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. I tre sono quindi pronti a fare le valigie per dare una nuova sistemazione alla ...