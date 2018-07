Milan | lunedì via al ritiro fra i dubbi societari

Ac Milan & Yonghong Li / Elliot : nuovo acquirente entro lunedì - ultima chance per il presidente : Yonghong Li, presidente del Milan, non ha restituito i 32 milioni al fondo Elliott, che di fatto adesso è il nuovo proprietario dei rossoneri. Gli scenari futuri(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 09:15:00 GMT)

Li non salda il debito Da lunedì Elliott può prendersi il Milan : Milano - Caos calmo. In casa Milan la svolta è servita: Yonghong Li abdica, non versa nelle casse quanto dovuto e passa la palla nelle mani del fondo Elliott, da ieri formalmente proprietario del club. Ma l'incertezza sul futuro regna ancora sovrana dalle parti di via Aldo Rossi. Perché ora servirà capire quali saranno le intenzioni del fondo stesso: preso atto dell'assenza del rimborso dei 32 milioni di euro da parte di Yonghong Li, ora si ...

Milan - Yonghong-Li non paga Elliott. L'indiscrezione : chiesta proroga fino a lunedì : La scadenza era prevista per oggi alle 24. Entro quell'ora il proprietario del Milan Yonghong Li avrebbe dovuto versare sui conti del fondo Elliott 32 milioni per la ricapitalizzazione della società . ...

Borse - lunedì nero : Milano -2 - 44% : pesa il nuovo piano Trump sui dazi : Borse europee fortemente negative dopo i piani dell'amministrazione Trump , svelati dal Wall Street Journal, per frenare l'avanzata della Cina nei settori ad alta tecnologia. E questo a pochi giorni ...

Lunedì nero per le Borse - pesa nuovo piano Trump anti-Cina. -2 - 4% Milano : La guerra dei dazi e il timore di un nuovo giro di vite sul comparto tecnologico da parte degli Usa hanno penalizzato i listini. Piazza Affari è stata la peggiore insieme a Francoforte. Lo spread è risalito in area 251 punti. A Milano in caduta libera Prysmian dopo il profit warning ...

Nainggolan a Milano - gli interisti fanno festa : lunedì visite e firma : Il pupillo di Luciano Spalletti comincia la sua avventura nerazzurra. Tifosi interisti mobilitati per l'accoglienza

Milan - sentenza Uefa : fuori dalle coppe?/ Ultime notizie : lunedì forse escluso da Europa League e maxi multa : Milan, lunedì sentenza Uefa: stangata in arrivo? Ultime notizie: possibile esclusione dall'Europa League e multa, pare che i giudici abbiano già deciso e abbiano un piano per il club(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Milan - la decisione sul fair play finanziario può slittare a lunedì : La delicatezza e la rilevanza del caso starebbe spingendo la Uefa ad allungare i tempi della decisione L'articolo Milan, la decisione sul fair play finanziario può slittare a lunedì è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano : da lunedì al via procedura 'Passaporto subito' : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Presentato a Milano il progetto Passaporto 'subito', la procedura agevolata per il rilascio dei passaporti che, in via sperimentale, partirà da lunedì prossimo 18 giugno. La procedura - accedendo all'agenda di prenotazione online https://www.passaportonline.poliziadista

E’ già finito il Milan cinese : lunedì 4 giugno il club passa ad Elliott : Mister Li sta per diventare il passato del Milan. Decisiva la sentenza della Consob cinese. La holding del proprietario del

Milan - 10 mln lunedì o c'è Elliott : ANSA, - MilanO, 31 MAG - E' corsa contro il tempo per Li Yonghong, che ha fino a lunedì 4 per versare 10 milioni nelle casse del Milan ed evitare l'intervento di Elliott, il fondo di cui è debitore ...