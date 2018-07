MILAN AL FONDO ELLIOT | COMMISSO TORNA IN POLE Ultime notizie | un' ultima speranza per

MILAN - il nuovo ruolo del fondo Elliott : adesso il gioco lo fa Singer : Ap le mosse - Nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Stefano Cantalupi spiega quali saranno le mosse del fondo Elliott dopo l'escussione del pegno, per completare la quale servono ...

MILAN - Li rimborserà i 32 mln a fondo Elliott. Poi società in vendita : tutti gli interessati tornano in corsa : In arrivo una schiarita nel mondo Milan. Un momento di tregua portato dai 32 milioni di euro che Yonghong Li verserà nelle casse del fondo Elliott. Salvo clamorose sorprese, l'imprenditore cinese si riappropria così del club ...

Borse - MILANo chiude in rosso : STM e industriali sul fondo : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in rosso la penultima seduta settimanale, con le maggiori perdite che si registrano fra i titoli degli industriali. Le questioni commerciali continuano a preoccupare...

Caos MILAN : Li non completa l’aumento di capitale - fondo Elliott ad un passo dalla proprietà : Milan– Li Yonghong non ha completato l’aumento di capitale del Milan entro il termine fissato oggi, così Elliott, sollecitato dall’ad rossonero Marco Fassone, interverrà in surroga, versando i residui 32 mln di euro. Li, che ha già un debito di 303 mln con il fondo, deve restituire i 32 milioni in 7-10 giorni. Altrimenti si avvierà l’iter per l’escussione del pegno da parte di Elliott, davanti al tribunale del ...

Futuro MILAN - arrivano conferme : il fondo Elliott è pronto a prendere in mano la società : L’esclusiva lanciata da CalcioWeb il 23 novembre 2017 sul Futuro del Milan trova sempre più conferma. Il Milan potrebbe diventare americano, dopo una breve parentesi cinese. Da mesi si fa un gran parlare di tale ipotesi, ma adesso sembra diventare sempre più concreta, giorno dopo giorno. Il debito da ‘ripagare’ infatti per Yonghong Li, si aggira tra interessi e fee, attorno ai 380 milioni. Per ripagare tale debito, il programma di Fassone ...

Ribaltone MILAN : il fondo Elliott è pronto a prendere in mano la società : Il Milan potrebbe cambiare proprietà già nei prossimi mesi, dopo il passaggio di mano da Berlusconi a Yonghong Li, adesso entra in scena il fondo Elliott Il Milan potrebbe diventare americano, dopo una breve parentesi cinese. Da mesi si fa un gran parlare di tale ipotesi, ma adesso sembra diventare sempre più concreta, giorno dopo giorno. Yonghong Li sembra non avere la solidità economica necessaria per proseguire al timone del club rossonero ed ...