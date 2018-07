Migranti Matteo Salvini fa sul serio | migliaia di rimpatri ogni giorno

Migranti - Matteo Salvini : “Spostati 42 milioni di euro dall’accoglienza ai rimpatri” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha dichiarato di aver recuperato 42 milioni di euro dai fondi per l'accoglienza e di averli destinati ai rimpatri degli immigrati irregolari. Ogni anno sono circa 7mila i cittadini stranieri allontanati con la forza dall'Italia, per un costo di oltre 6mila euro ciascuno.Continua a leggere

Matteo Salvini e la stretta sui Migranti/ La replica dell’Unhcr : “Lo incontreremo - l’Italia rimanga generosa” : Matteo Salvini e la stretta sui migranti, la replica dell’Unhcr: “Lo incontreremo, l’Italia rimanga generosa”. L'agenzia dell'Onu incontrerà la prossima settimana il ministro dell'interno(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:19:00 GMT)

Migranti - per Matteo Salvini tour estivo in paesi Nord Africa : “42 milioni da accoglienza a rimpatri” : Una serie di missioni nei paesi del Nord Africa per poter interloquire con tutti gli stati coinvolti nella gestione del flusso dei Migranti: lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini comunicando, inoltre, di aver deciso di spostare 42 milioni di euro destinati all'accoglienza per i rimpatri regolari.Continua a leggere

Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini / Video - protesta sui Migranti : turisti abbandonano la chiesa : Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini, Video: il sacerdote protesta sull'accoglienza dei migranti e diversi turisti abbandonano la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Fiorella Mannoia vs Matteo Salvini/ Post pro-Migranti su Twitter : “Dormite tranquilli". La rete l'attacca : Fiorella Mannoia vs Matteo Salvini, Post pro-migranti su Twitter: “Dormite tranquilli". La rete l'attacca duramente, soprattutto per il suo passato da grillina(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Matteo Salvini : “Macron sui Migranti fa il matto perché è scesa sua popolarità in Francia” : Matteo Salvini attacca il presidente Macron: "Parla di valori, ma è lui stesso il primo a non riconoscerli e perciò non hanno lezioni da dare all'Italia. Con le belle parole non abbiamo mai ottenuto nulla. In questo mese di governo con le nostre azioni siamo riusciti ad essere ascoltati". Stasera il Cdm dovrà autorizzare la donazione di 12 motovedette come supporto alla Guardia costiera libica.Continua a leggere

Migranti - Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini : “Volete sovvertire il codice del mare con le minacce” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi. Conte sta prendendo parte a una strategia che ha l’obiettivo di sovvertire l’antico codice del mare".Continua a leggere

Migranti - Matteo Salvini : “Ministro francese ignorante - Lifeline va sequestrata. In Libia centri d’avanguardia” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini loda i "centri d'avanguardia" di accoglienza per i Migranti in Libia e attacca la Francia sulla questione dell'Ong Lifeline: "Il ministro francese è ignorante, ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera: è una nave fuori legge che va sequestrata".Continua a leggere

Migranti - Matteo Salvini vuole gli hotspot in Libia ma il governo Serraj dice no : “Contro la nostra legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo libico e il presidente Fayez Serraj e ha dichiarato che "l'Italia intende svolgere un ruolo di primo piano nell'arena politica per promuovere la riconciliazione e la stabilità libica. Questo avverrà grazie all'esperienza dell'Italia e alla sua presenza nel Paese con la sua ambasciata ma anche grazie all'equidistanza dalle parti in gioco".Continua a leggere

Matteo Salvini in missione in Libia : “Massimo impegno insieme sui Migranti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito alla volta della Libia in missione istituzionale. Proprio ieri sera, Salvini ha annunciato il salvataggio degli 820 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo e ringraziato la Guardia Costiera libica per l'operazione. Il capo del Viminale ha in mente di coinvolgere sempre più le autorità libiche nel controllo delle frontiere esterne e della zona Sar.Continua a leggere

