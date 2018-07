ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - Ale_De_Chirico : Migranti, Majorino fa il duro «In 200 bivaccano in strada» - Notizie_Milano : Il Giornale: Migranti, Majorino fa il duro «In 200 bivaccano in strada» -

(Di sabato 7 luglio 2018) Contesta i porti chiusi alle navi delle ong che trasportano (sempre) in Italia i profughi e la stretta annunciata da Matteo Salvini sul diritto d'asilo, eppure ora l'assessore al Welfare Pierfrancesco, regista della marcia prodel 20 maggio 2017 e del pranzo antirazzista al parco Sempione, contesta il ministro dell'Interno perchè non fa abbastanza per limitare il fenomeno dei transitanti, ossia di coloro che non fanno richiesta dello status in Italia ma passano da Milano per proseguire verso Austria e Germania. Durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è riunito ieri in prefettura, ha riferito al termine l'assessore dem, "ho esposto a prefettura e questura un tema per noi rilevante. Da alcune settimane si verifica una ripresa del fenomeno dei transitanti nella nostra città, quindi dinon richiedenti asilo e di profughi che hanno avuto il diniego". ...