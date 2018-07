Migranti : arcivescovo Palermo - no a Mediterraneo di morte per bimbi : Palermo, 7 lug. (AdnKronos) - "Vogliamo una città libera dal dolore, dalla sofferenza e dalla mafia e vogliamo un Mediterraneo dove i bambini possano giocare e non morire". Lo ha detto l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, a margine della presentazione del 394esimo Festino di Santa R

Migranti : arcivescovo Palermo - no a Mediterraneo di morte per bimbi : Palermo, 7 lug. (AdnKronos) – “Vogliamo una città libera dal dolore, dalla sofferenza e dalla mafia e vogliamo un Mediterraneo dove i bambini possano giocare e non morire”. Lo ha detto l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, a margine della presentazione del 394esimo Festino di Santa Rosalia, patrona della città. Per il prelato è “inaccettabile vedere arrivare nei nostri porti le bare dei bambini e ...

Arcivescovo Agrigento “Migranti non accolti è non credere in Dio”/ San Calogero - ‘nero’ e venerato in Sicilia : Uno dei santi più amati dai Siciliani era un uomo di colore sbarcato in Sicilia nel VI secolo come i moderni migranti, ad Agrigento si festeggia San Calogero(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Giancarlo Perego - arcivescovo di Ferrara : "Il summit Ue sui Migranti un fallimento. L'Italia sarà ancora più sola" : Il vertice Ue è stato "certamente un fallimento". Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio già direttore generale di Migrantes, l'organismo della Cei in prima linea nell'aiuto di migranti e rifugiati, dà voce a tutta la delusione della Chiesa nel commentare l'esito del summit a Bruxelles. "Si è trattato di un fallimento - dice all'agenzia di stampa Adnkronos- di cui forse è anche colpevole ...