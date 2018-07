Migliaia di magliette rosse per fermare l' emorragia di umanità

Magliette rosse per la tragedia dei migranti - Migliaia le adesioni 'Coloriamo di umanità Rete e piazze' : Illuminati di rosso il colonnato di Piazza del Plebiscito ed il Maschio Angioino a Napoli, in rosso anche sul rifugio del Gran Paradiso. Sono migliaia di adesioni all'iniziativa lanciata da don Luigi ...

Magliette rosse per la tragedia dei migranti - Migliaia le adesioni : "Coloriamo di umanità Rete e piazze" : Tanti appuntamenti e iniziative in tutta Italia per la campagna che invita a indossare sabato 7 luglio una t-shirt come quella dei bambini che continuano a morire in mare. Tra le adesioni , quelle di Saviano e Fiorello

