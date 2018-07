Microsoft Notizie arriva su Windows 10 portando il Fluent Design e una nuova Splash-screen : Dopo Android e iOS, il Colosso di Redmond ha provveduto quest’oggi a rilasciare un nuovo aggiornamento per la UWP di sistema “MSN Notizie” che adesso diventa ufficialmente Microsoft Notizie in linea con il recente rebrand del servizio.-- L’update è attualmente disponibile per i soli utenti iscritti al programma Insider nel canale di distribuzione Fast ma presto arriverà pubblicamente su tutti i PC e tablet Windows 10. Le novità consistono in un ...

Microsoft Notizie : presentato ufficialmente il rebrand di MSN News : Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, Microsoft ha presentato ufficialmente Microsoft Notizie: non si tratta di un nuovo servizio ma l’evoluzione, o meglio, il rebrand di MSN News. Microsoft Notizie è dunque il nuovo nome del “motore generale” alla base dell’intero settore dell’informazione by Redmond che vanta ben 23 anni di esperienza, un migliaio di editori premium e oltre 3.000 agenzie di stampa in ...