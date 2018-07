Microsoft contro Apple | per fronteggiare iPad serve un Surface più economico

Xbox One : Microsoft realizza un controller per disabili [AGG.1 Preordine] : [Aggiornamento1 12/06/2018] Il controller adattivo Xbox è adesso preordinabile dal Microsoft Store italiano. Link Articolo originale, Trapelato già in precedenza grazie al leaker WalkingCat, oggi Microsoft ha annunciato ufficialmente Xbox Adaptive controller, un device progettato per consentire ai gamer affetti da disabilità (e quindi con specifiche esigenze in termini di mobilità e di controllo) di giocare come chiunque altro. I ...

Xbox One : Microsoft realizza un controller per disabili : [Aggiornamento1 17/06/2018] Il controller adattivo Xbox è adesso preordinabile dal Microsoft Store italiano. Link Articolo originale, Trapelato già in precedenza grazie al leaker WalkingCat, oggi Microsoft ha annunciato ufficialmente Xbox Adaptive controller, un device progettato per consentire ai gamer affetti da disabilità (e quindi con specifiche esigenze in termini di mobilità e di controllo) di giocare come chiunque altro. I ...

Come i giocatori affetti da disabilità hanno dato vita al Microsoft Adaptive Controller - articolo : Solomon Romney aveva 15 anni quando si rese conto che i videogiochi alla fine lo avevano sconfitto. Nato senza dita sulla mano sinistra se l'era cavata egregiamente negli anni '80 giocando nelle sale giochi e beneficiando degli input limitati dei cabinati che proponevano la classica impostazione con una levetta e due pulsanti. "Mio padre era un presentatore di un talk show che andava in onda a tarda notte quindi non passavo molto tempo con lui", ...

Millennials sotto il segno della Microsoft di Satya Nadella. Quali contromosse può preparare la concorrenza? : Millennials sotto il segno della Microsoft di Satya Nadella: potrebbe essere questo il titolo di un nuovo colossal sulla tecnologia. E ci crediate o meno, ma il nuovo corso di Microsoft, come configurato dal CEO Satya Nadella, si palesa sempre più amato dalle nuove generazioni, in particolare dai cosiddetti Millennials, ossia le persone con una fascia d’età compresa tra i 18 ed i 34 anni. A questo punto, il Colosso di Redmond non può che ...

Microsoft annuncia l’Xbox Adaptive Controller : Per andare incontro alle esigenze dei consumatori e videogiocatori, in particolar modo nei confronti di chi ha problemi di disabilità, Microsoft ha annunciato l’arrivo sul mercato di un nuovo Controller. Arriva il Controller per disabili firmato Xbox Il nuovo Adaptive Controller per Xbox è pensato per i giocatori con problemi fisici, permettendo dunque a tutti di giocare. Il costo del nuovo Controller è di ben 99 euro ...

Microsoft presenta il controller Xbox per giocatori con disabilità : Microsoft vara un nuovo controller per la Xbox dedicato ai videogiocatori affetti da disabilità. Si chiama Microsoft Adaptive controller. La casa di Xbox One e Windows 10 lo ha sviluppato internamente ed è un accessorio speciale pensato per permettere a chiunque, a prescindere dal tipo di disabilità, di interagire con i propri giochi preferiti senza doversi confrontare con le difficoltà di joypad compatti e stipati di tastini e levette ...

Ecco l'Xbox Adaptive Controller : la bellissima iniziativa di Microsoft per tutti i giocatori che soffrono di problemi motori : Dopo il leak di alcuni giorni fa arriva una notizia davvero splendida: l'Xbox Adaptive Controller, è realtà e punta a rendere accessibile i videogiochi a tutti coloro che sono affetti da handicap motori o che comunque hanno dei problemi di mobilità limitata. È una notizia davvero splendida che speriamo spinga altre grandi compagnie a impegnarsi in questo ambito.Il Controller in questione è stato realizzato con la collaborazione di parecchi enti ...

