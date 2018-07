Meteo peggio di così! Escalation di temporali | e potrebbe peggiorare con il caldo

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo nel basso Tirreno : anche Calabria e Sicilia coinvolte nel peggioramento di Venerdì e Sabato : anche Calabria e Sicilia saranno coinvolte nel brusco peggioramento del tempo in atto sull’Italia: tra domani, Venerdì 8, e dopodomani, Sabato 9 Giugno, avremo piogge e temporali anche nel basso Tirreno , quindi nel settore più occidentale della Calabria e più settentrionale della Sicilia (vedi mappa a corredo dell’articolo). Le piogge saranno a tratti intense, con forti temporali accompagnati da raffiche di vento, locali grandinate e ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento dal Primo Maggio : avviso della protezione civile - criticità arancione in Sardegna : Allerta Meteo – Una profonda saccatura di origine atlantica raggiungerà nella giornata di domani il Mediterraneo centrale, apportando un flusso di correnti sud-occidentali, umide e instabili, sulle regioni italiane. In questa prima fase la perturbazione determinerà condizioni di maltempo più spiccate sulla Sardegna , che sarà ripetutamente sferzata da precipitazioni diffuse e intense, mentre fenomeni meno forti inizieranno a interessare le ...

Meteo sino all'11 MAGGIO : PEGGIORA poi VARIABILE - torna la PIOGGIA ancora MITE : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO L'11 MAGGIO Le condizioni METEO , in base all'analisi dei modelli matematici di previsione, potrebbero mantenersi incerte per un lungo ...

Meteo sino 5 Maggio : meno CALDO - locali TEMPORALI. Peggiora dal 1° Maggio : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com METEO DAL 29 APRILE AL 5 Maggio 2018, ANALISI E PREVISIONE Si sta affievolendo l'anticiclone che ancora regge sull'Italia, per via del lento approssimarsi di una ...

Meteo 1 maggio : rovesci e temporali in arrivo/ Previsioni : tempo incerto sull'Italia - atteso peggioramento : Meteo 1 maggio: rovesci e temporali in arrivo. Come sarà il tempo in vista del prossimo ponte? Sole in alcune regioni, peggioramento in altre ma a dominare sarà l'instabilità.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:12:00 GMT)