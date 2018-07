Meteo : Lombardia - sole e 30 gradi fino a martedì - poi possibili rovesci : Milano, 7 lug. (AdnKronos) – fino a martedì clima tipicamente estivo in Lombardia: soleggiato, con qualche nuvola al mattino, e massime intorno ai 30-32 gradi. A partire da martedì notte, nuova ondata di instabilità con qualche temporale possibile sia mercoledì che giovedì su tutta la regione. Domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa, il tempo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento tra pomeriggio e ...

Meteo : in Lombardia permane instabilità con rovesci - domenica torna il sole : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per i prossimi giorni, permangono condizioni lievemente instabili con precipitazioni e rovesci che ...

Meteo : in Lombardia permane instabilità con rovesci - domenica torna il sole : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per i prossimi giorni, permangono condizioni lievemente instabili con precipitazioni e rovesci che ...

Meteo : instabilità in progressivo aumento sulla Lombardia : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Condizioni instabili in progressivo aumento sulla Lombardia, determinate dall’avvicinamento di una saccatura di origine atlantica, che favorirà precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, nella giornata di domani. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per i giorni a seguire, permangono condizioni debolmente instabili, a interessare ...

Meteo Lombardia : persiste l’instabilità - ma weekend di sole e caldo : Oggi e domani, sulla Lombardia, buon soleggiamento e temperature in graduale risalita con qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Giovedì prossimo transita in quota di una massa d’aria più fresca che va ad addossarsi all’arco alpino orientale, i cui effetti sulla Lombardia si limitano, però, ad un aumento ...

Meteo Lombardia : torna il sole - temperature in aumento da domani : domani sulla Lombardia tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Tra mercoledì e venerdì mattina possibili infiltrazioni in quota di aria fresca da nord: sole e temperature in aumento, ma con rovesci o temporali pomeridiani, originati lungo le Prealpi e in eventuale passaggio all’alta pianura. Sabato alta pressione, tempo stabile, soleggiato e caldo. domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa regionale, cielo ovunque sereno o ...

Meteo Lombardia : da domani nuvole e abbassamento di temperatura : Sole in Lombardia sabato, mentre per la giornata di domenica è prevista nuvolosità variabile, specie sui settori orientali, con probabilità di rovesci soprattutto sui rilievi. Secondo le previsioni del servizio Arpa regionale, le temperature subiranno un’ulteriore, leggera riduzione nei valori massimi. Successivamente si tornerà a condizioni più stabili, con precipitazioni per lo più assenti e temperature in risalita tra martedì e ...

Meteo : in Lombardia weekend di instabilità con temperature in calo : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Sulla Lombardia correnti settentrionali in quota determineranno qualche temporale e un graduale ricambio della massa d'aria, con temperature in calo, tendenti a riportarsi nella norma. Queste le previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia. Da dom