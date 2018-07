Mentana vuole fondare un giornale online di soli giovani | “Troppi i meritevoli che

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 luglio 2018) Enricoun nuovo. Il direttore del TgLa7 lo ha annunciato con un post su Facebook, in cui scrive di voler “far nascere un quotidiano digitale realizzato solo daregolarmente contrattualizzati”. “Crisi della stampa tradizionale, crollo della pubblicità, abbattimento dei profitti per l’invalersi del web, costo sempre più alto del lavoro giornalistico già in essere in rapporto alle entrate degli editori, e tanto altro“, questi alcuni dei motivi che secondoimpediscono ai, anche ai più bravi, di intraprendere la professione di giornalista. Da qui l’idea per cambiare in modo “tangibile” lo stato delle cose. Troppi iche rimangono fuori “in piedi e senza garanzie” non solo come giornalisti, sostiene, ma anche come lettori e spettatori: “Del resto un ...