Mentana | un quotidiano fatto solo da giovani

"Fondo un quotidiano digitale fatto da soli giovani". L'annuncio di Mentana : "È giunto per me il momento di fare qualcosa di tangibile: far nascere un quotidiano digitale realizzato solo da giovani regolarmente contrattualizzati, magari con la tutela redazionale di qualche 'vecchio' a titolo amatoriale (ribaltando la logica dello stage!) che possa riaprire il mercato della scrittura e della lettura giornalistica per le nuove generazioni". Lo annuncia su Facebook Enrico Mentana."Di mio - spiega - ci metterò ...