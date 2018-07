Mentana | un giornale online per giovani

Enrico Mentana vuole fondare un giornale online fatto solo da giovani : Enrico Mentana ha deciso di lanciare un giornale online . L'annuncio lo ha dato su Facebook, spiegando di voler aiutare i giovani giornalisti a trovare uno spazio. 'E' giunto per me il momento di fare ...

Enrico Mentana vuole fondare un giornale online fatto solo da giovani : Enrico Mentana ha deciso di lanciare un giornale online. L'annuncio lo ha dato su Facebook, spiegando di voler aiutare i giovani giornalisti a trovare uno spazio. "E' giunto per me il momento di fare qualcosa di tangibile: far nascere un quotidiano digitale realizzato solo da giovani regolarmente contrattualizzati, che possa riaprire il mercato della scrittura e della lettura giornalistica per le nuove ...