Meningite | 43enne ricoverato a Livorno per meningococco C

(Di sabato 7 luglio 2018) Undi Sassuolo, in Toscana per motivi di lavoro, ènel reparto di malattie infettive dell’ospedale didove stamani è stata confermate per lui unadi tipo C L’uomo, secondo quanto spiegato in una nota dell’Usl, si è presentato nella notte tra giovedì e venerdì al pronto soccorso di Pontedera (Pisa) accusando uno stato generale di malessere. Una volta confermata la diagnosi diè stato trasferito a. Le condizioni del paziente, seppur sotto stretta osservazione, sono ritenute buone, spiega l’Azienda sanitaria che ha già attivato tutte le procedure previste per questi casi comprese le misure di profilassi a soggetti che abbiano avuto contatti stretti e prolungati con l’uomo sia sul territorio locale che quello di provenienza. L'articoloperC sembra essere ...