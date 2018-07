ilgiornale

: #MaglietteRosse Meloni sfotte i buonisti 'La maglia rossa ce l'ho, ma mi manca il Rolex...' - kattolikamente : #MaglietteRosse Meloni sfotte i buonisti 'La maglia rossa ce l'ho, ma mi manca il Rolex...' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - rrrrgggg6 : #parenzo provoca a manetta ahah la #meloni lo sfotte ahah ...che bel teatrino, andrò a farmi un bidè. #inonda -

(Di sabato 7 luglio 2018) All'appello coldi Gad Lerner a indossare una magliettaper fermare "l'emorragia di umanitià" e in solidarietà con i migranti che muoiono in mare, ha risposto anche Giorgia. A modo suo.La leader di Fratelli d'Italia, infatti, ha postato sulla sua pagina Facebook una foto che la ritrae sorridente e con unamentre con le dita fa il segno della "V" di vittoria. Ironica la didascalia, che irride proprio ai tanti intellettuali che in queste ore se la prendono soprattutto con Salvini. E in particolare proprio con Lerner e Roberto Saviano."Lace l'ho!", scrive lanel suo post, "Ora mino solo une un attico a New York e posso pontificare anch'io sull'imigrazione come i radical chic".