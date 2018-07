Mbappé non pervenuto Ma Muslera tradisce il sogno dell' Uruguay

"Mbappé - offerti 272 milioni al Psg". Il Real : "Non è vero nulla" : Il mercato si è definitivamente acceso con la trattativa tra la Juve e Cristiano Ronaldo. Ma ancora prima di sapere se il più forte di tutti prenderà la via di Torino , a Madrid già si parla di come ...

Russia 2018 - è un Mondiale “dominato” dal Psg : non solo Neymar e Mbappè - parigini protagonisti assoluti : E’ il Mondiale del Psg, i calciatori del club parigino guidato nella prossima stagione da Tuchel, stanno dominando a Russia 2018 E’ stato etichettato come il Mondiale del flop dei “grandi”. Da Messi a Cristiano Ronaldo, sino a Germania e Spagna, sono tante di certo le delusioni di Russia 2018. C’è chi però non sta deludendo affatto, si tratta dei calciatori del Psg, veri e propri mattatori della competizione. ...

Diretta/ Francia Irlanda (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Mbappé non inquadra la porta : Diretta Francia Irlanda, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Amichevole a Saint Denis, i Bleus si svelano in vista del Mondiale di Russia(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 21:07:00 GMT)

Il Real Madrid scatenato : non solo Neymar - nel mirino anche Mbappé : Il Real Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Psg Kylian Mabppé come grande rinforzo per la prossima stagione. Le voci dell’interesse del club merengues su Neymar Junior sarebbero state solo un’enorme cortina fumogena per non rivelare troppo presto le vere intenzioni del club blanco. Il brasiliano, che è sempre di interesse del Real Madrid, occupa una posizione al di sotto di Mbappé che era già nel mirino del Real Madrid la scorsa estate. ...